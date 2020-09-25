表揚705名績優教育人員　盧秀燕全國首創假日出公差可領加班費

▲▼盧秀燕深深一鞠躬感謝教師辛勞，並且宣布教師日後假日出公差可領加班費，此舉全國首創。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

928教師節即將來到，台中市長盧秀燕25日表揚705名教育人員及1所幼兒園，她深深一鞠躬感謝所有教師，她說，市政府不但全國首創，給予教師一學期進修假，還會再推出教師假日出公差補償辦法，鼓勵教師熱血投入教育。教育局表示，目前教師只能補休，日後也可選擇領加班費，這項辦法也是全國縣市政府首創。

「杏壇培學子 明倫育英才」優良教育人員表揚大會今天舉行，盧秀燕頒發師鐸獎、教育奉獻獎、40年資深優良教師、40年資深教保人員、教育優良行政人員、優良特殊教育人員、30年資深優良教師、30年資深教保服務人員、績優幼兒園、績優交通導護老師、愛心模範教師等11獎項，從幼兒園到大專院校，共計705名教育人員及1所幼兒園獲表揚。

盧秀燕說，各位老師辛苦了，感謝最偉大、最辛苦工作的教師及教育工作者，因為有大家盡心盡力在工作崗位上傳道、授業、解惑，才能培養學子厚植實力，也為教育樹立良好典範。

盧說，今年除了推動全市高中職以下師生都在學校施打疫苗，避免教師舟車勞頓之外；更全國首創「績優市立中小學教師國內外全時進修研究獎勵」，獎勵績優教師擁有一學期公假全時進修機會，今年若實行良好，未來會持續擴大辦理。

此外，她也加碼公布，由於許多教師假日要因公出差，為了補償教師假日的辛勞，市府近期會公布因公出差補償辦法，感謝教師辛勞。

教育局表示，現行教師在假日出公差、出席活動後，都是自行選擇課餘時間補休，但有些教師無法按時補休，因此推出領加班費的另一種選擇，教育局強調，這項假日出公差可領加班費的措施，是率全國縣市政府之先。

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