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台中捷運制服曝光！簡約風靚師吸睛...盧秀燕：展現職人魅力

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▲▼盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，期待展現職人魅力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，期待展現職人魅力。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線預計年底通車，中捷公司25日首度公開運務、維修人員制服樣式，展示春夏、秋冬不同款式，市長盧秀燕也穿上捷運制服與董事長林志盈等人擊掌，象徵責任交付，盧說，員工服裝時尚、服務態度專業，期待他們展現職人魅力，成為大家的好朋友。

▲▼盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，期待展現職人魅力。（圖／記者鄧木卿攝）

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台中捷運公司在捷運綠線市政府站舉辦「幸福綠漾 • 台中捷運制服走秀」記者會，盧秀燕也穿上中捷制服，白襯衫上點綴幾何線條，搭配專業黑褲，時尚大方，現場也請來模特兒穿制服走秀，展示帽子、包包、識別證等配件，為年底通車乘客服務做好萬全準備。

▲▼盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，期待展現職人魅力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕和董事長林志盈擊掌，象徵責任交付。

「台中捷運準備好了!」盧秀燕表示，台中捷運公司在捷運通車前，已陸續完成站體興建、試車、工作人員訓練等作業，今天發表工作人員制服，服裝設計簡約時尚，材質符合工作需求，穿起來相當舒適，並有多個口袋，功能性強；搭配服裝的帽子和包包設計也簡潔有力，連識別證也很漂亮，讓工作人員看起來專業又有型。

▲▼盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，期待展現職人魅力。（圖／記者鄧木卿攝）

中捷公司表示，員工制服分為春夏、秋冬兩款，運務人員的服裝設計上以「簡飾加乘」為概念，局部加入幾何元素，利用線條點綴，讓服裝看起來優雅柔和；維修人員則以「型簡多功」為概念，設計多功能口袋；夏季以吸濕排汗和抗UV材質為主，冬季以防潑水和保暖材質為主，美觀實用。

▲▼盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，期待展現職人魅力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，並和模特兒合影。

台中捷運綠線全長16.71公里，共18站，沿線周邊多達100個景點，包含豐樂雕塑公園、文心森林公園、市政公園、舊社公園等，捷運綠線是台中第一條捷運，未來將結合高鐵、台鐵、公車、iBike等其他大眾運輸工具，形成完善路網，帶動大台中都會區經濟發展。

▲▼盧秀燕出席台中捷運員工制服發表會，期待展現職人魅力。（圖／記者鄧木卿攝）

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