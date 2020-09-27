陸前8月工業利潤降4.4%　幅度較上月收窄

▲今年中國工業數據表現受疫情影響。圖為中國國產小汽車運抵大連汽車碼頭。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

持續受新冠肺炎疫情影響，中國國家統計局27日公布今年1到8月，全國規模以上工業實現利潤3兆7166.5億元人民幣，年減4.4%。但統計局解讀稱，該降幅已較1到7月份收窄3.7個百分點，顯示隨疫情防控取得重大成果，企業生產經營情況好轉。

另若以8月單月數據來看，中國全國規模以上工業企業利潤年增率為19.1%，延續穩定增長；統計局高級統計師朱虹指出，中央「六穩」、「六保」任務落實成效日益顯現，企業生產經營狀況好轉，供需循環逐步改善，帶動工業企業利潤穩定增長。

▲中共中央推動六穩、六保等穩經濟政策。（圖／CFP）

從生產端來看，今年8月份，中國規模以上工業增加值年增率5.6%，增速比7月份加快0.8個百分點；從需求看，全國固定資產投資累計降幅進一步收窄，基本恢復至去年同期水準。

中國國家統計局提到，8月全國社會消費品零售總額當月增速，為今年內首次轉正，另生產和需求的不斷改善，推動了工業企業銷售增長。

數據顯示，8月份，工業生產者價格指數繼續回升，工業企業營業收入年增4.9%，比7月份加快1.6個百分點。朱虹說，企業生產規模擴張，有力支撐了利潤的穩定增長。其餘利多因素還包括單位成本費用持續下降、採礦業利潤明顯修復、裝備製造業利潤保持較快增長、企業虧損額下降等。

但統計局也提醒，1到8月份，中國全國工業企業營業收入和利潤增速尚未轉正，應收賬款增速持續​​上升，同時國內外環境複雜多變，企業盈利持續穩定增長仍面臨一定壓力。

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