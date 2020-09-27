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經濟仍有「下滑壓力」　亞投行推3800億危機恢復基金

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開業將近兩年，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）11日對外宣佈，首個對華項目落戶北京，用於天然氣輸送管網建設等工程，助力「北京藍」。（圖／新華社）

▲亞投行北京總部。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群26日在一場鋒會上坦言，很多人都希望隨疫情趨緩，能出現一個V型的經濟復甦，「但是現在不能指望復甦發生。」直言從短期經濟展望來看，還是有下滑的風險和壓力。

金立群26日在上海出席由當地政府主辦的「全球財富管理論壇上海峰會·蘇河灣」。他說，疫情深刻衝擊全球經濟，為此亞投行已展開活動，將投資戰略進行了調整，包括透過130億美元（約合新台幣3801億元）的疫情危機恢復基金，來滿足現在的需求。目前，該行已向多個成員提供超過60億美元的資金支持。

金立群還提到，現在全球發生的事情，顯示出了國際社會需要透過團結合作，來解決共同的挑戰。「有一些人現在還在講脫鉤的事情，但是我認為事實上新冠疫情會讓大家意識到團結的重要性。」

他呼籲，「大家不是越走越遠，我們應該越走越近。」認為於疫情期間，中國政府不斷加快金融市場開放，亞投行非常希望能夠繼續和中國本地的當局進行合作，分享亞投行的經驗，讓國際資本市場能夠參與其中。

他說，一旦經濟危機過去之後，亞投行又會回到正常軌道上，繼續回到基礎設施融資業務。

亞投行（AIIB）最早於2013年由中國國家主席習近平提出，2014年籌建、2016年正式開業，為向亞洲各國家和地區政府提供資金，支持基礎設施建設之區域多邊開發機構，旨在促進亞洲經濟一體化，加強中國與其他亞洲國家和地區的合作。

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