美破700萬確診「日增近6萬例」　俄國通報創6月以來新紀錄

▲美國疫情居高不下。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間27日上午7點30分，全球累計3270萬9306例確診、99萬1644死，美國累計突破700萬，印度則即將突破600萬大關。此外，俄羅斯單日新增病毒逾7500例，創下3個月新高，波蘭前一日新增病例數也創紀錄。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計707萬4155例、20萬4480死、病癒人數2750萬459例、總篩檢人數1億49萬2536人。路透社指出，在美國疫情普遍回升的情況下，中西部4州單日確診病例在26日紛紛打破該州紀錄。

明尼蘇達州新增通報1418例、蒙大拿州343例、南達科塔州579例、威斯康辛州2902例。前一周中西部則有7州通報破紀錄單日病例，明尼蘇達、蒙大拿、奧勒岡、南達科塔、猶他、威斯康辛和懷俄明。

美國25日單日新增5萬8461例確診，是自8月7日以來的疫情高峰。美國每日新增通報病例平均為4萬6000例，前一周則為平均4萬例，再前一周則是3萬5000例，明顯出現染疫激升的情形。

法國過去24小時境內新增1萬4412例，逼近本周稍早創下的1萬6096例的紀錄，並新增39人死亡，累計55萬2454人染疫、3萬1675死。俄羅斯方面，當局26日通報7523例病例，為6月22日之後的新高峰，同時增加169例死亡病例。

波蘭新增通報1584例，雖較前一日的1587例略低，政府當局仍相當有可能重啟防疫限制措施。目前波蘭已有8萬5980例、2424死。