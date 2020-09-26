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小客車上國道「引擎蓋45度開口笑」　90%視線全遮！網驚：他怎麼開的

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記者陳凱力／新竹報導

國道1號91公里處、竹北芎林交流道口附近，一輛小客車在引擎蓋45度大開的情況下行駛引起其他駕駛注意，有車主拍下「張嘴畫面」貼到臉書社團，引起網友們討論。國道警方說，目前並未收到檢舉，但若行車間發生故障，最好的作法還是慢慢停靠路肩，以免發生危險。

▲小客車上國道「引擎蓋45度開口笑」　90%視線全遮！網驚：他怎麼開的。（圖／新竹大小事）
▲小客車疑似引擎蓋故障，在視線幾乎遮蔽的情況下仍勉強開下交流道。（圖／翻攝新竹大小事）

陳姓網友將這段危險駕駛的影片po到網路，並提醒「這台下竹北喔！行車平安」，影片中看到這台小客車，在國道1的91公里處中間車道行駛著，後側打上雙方向燈警示外，也以慢速慢慢靠右側準備下交流道，原來是小客車的引擎蓋已經打開45度，幾乎將主要視線全部遮蔽，在無法停車又必須盡快處理的國道上實在是令其他人都捏了一把冷汗。

這台「開口小客車」也引起網友討論，有人認為，車主可能是不敢隨便停在路邊，所以才想要慢慢下交流道，「現在停路肩也是很可怕的一件事，眼瞎的一堆，被撞也是死路一條，寧願忍到下交流道吧？兩種危險性他評估還是待在車上的好」，也有人猜測可能是引擎故障，帶對於「開口小白」駕駛看不到路還能開車的情況，也非常驚訝。

▲小客車上國道「引擎蓋45度開口笑」　90%視線全遮！網驚：他怎麼開的。（圖／新竹大小事）

▲小客車慢慢開下交流道。

還有眼尖的網友發現，從拍攝者的角度看來，拍的人應該是一名大客車的職業駕駛，只是從鏡頭位置、晃動等線索，懷疑這位駕駛可能邊開車邊拍，自己也是「危險駕駛」的一員。

國道警方說，依交通處罰條例規定，警方開單需由檢舉人提出事證檢舉，目前本案尚未收到檢舉內容，不過開口笑車輛遮蔽視線還繼續駛於國道，可依交通處罰條例43條開罰6000至2.4萬金額不等，而駕駛行進間使用手機，也可依31-1調開罰3000元罰鍰，至於民眾若在行駛國道間遇到車輛故障情況，最好的作法還是慢慢停靠至路肩，再尋求救援。

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