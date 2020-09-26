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平均不到30歲！正妹「國道播報員」首上場　搭吉卜力劇照秀路況

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▲▼高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

▲高公局國道路況播報員游衣芸以吉卜力劇照說明路況。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假預估車潮將直逼大年初一，為因應疏運車流，交通部高公局組成7人組的播報團隊，將於連假期間每日進行三次的路況直播，今日7人小組首度亮相，不只有一般的路況播報，還有搭配吉卜力劇照的「幽默」播報方法，讓用路人可即時掌握路況資訊。

交通部長林佳龍表示，高公局組成7人的路況播報團隊，年紀最小只有23歲，平均只有30歲，他們都有受過專業交通學系訓練，從中秋連假前一天開始，到收假日期間，每天都有三場播報，時間點為7點、10點、16點，於高速公路局「高速小飛力」臉書直播。

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▲▼高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高公局國道路況播報員游衣芸表示，要將路況講的淺顯易懂，對他而言頗具挑戰性。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

目前高速公路局的播報團隊有4男3女共7人，由蔡明哲科長率隊，成員有張耿宗、許文瑜、陳恩柔、張譽耀、黃郁凱及游衣芸，均由國立大學交通相關科系與研究所畢業。

播報員黃郁凱上場試播，分析當日總車流量、即時路況、壅塞時間、壅塞路段，及與昨日車流相比，另外說明車多路段，有事故也會加以提醒。播報員游衣芸則是以較有趣的方式，搭配吉卜力劇照，說明國道路況。

▲▼高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高公局國道路況播報員黃郁凱表示，因為緊張導致播報時容易吃螺絲。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

高公局交管組交通運作科長蔡明哲表示，這7人都具有交通專業背景，過去待在交通管理組中，都會接觸到相關業務，從本次中秋連假開始，未來連假都會提供播報功能，讓用路人掌握資訊。

黃郁凱表示，其實在拿到路況資料後就得上場，準備時間不多，因此有時候還是會有點吃螺絲，不過因為組內長官都沒有給太大壓力，希望未來可以繼續努力。游衣芸則表示，自己個性比較害羞，她認為，播報最有挑戰性的部分就是要將路況說明得夠淺顯易懂。

▲▼高公局國道路況播報員。（圖／記者李宜秦攝）

▲高公局國道路況7名播報員都具有交通專業背景。（圖／高公局提供）

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