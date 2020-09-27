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史上最塞中秋連假必載APP神器　能查國5排多久、走替代道路有多快

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▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲端午連假國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，國境尚未解封，中秋及國慶連假期間國5預估將湧現大量旅遊車潮，塞車惡夢恐創紀錄。高公局除實施石碇、坪林南向入口匝道封閉，並調整高乘載管制時段路段外，也將「高速公路1968」APP改版升級，整合提供國5及台2、台9相關即時路況資訊，民眾可作為前往國5或提前改道參考。

▲▼「高速公路1968」App之國5路況資訊再進化。（圖／高公局提供）

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▲「高速公路1968」App再進化，首頁新增國5路況專區快捷按鈕。（圖／高公局提供）

今年恐創下史上最塞中秋連假紀錄，為便利民眾快速查詢路況，高公局在1968 App首頁增加國5路況專區快捷按鈕，另除原有之「各地方道路往國5南港系統旅行時間」、「各地方道路進入國5匝道時間及排隊狀況」、「南向匝道排隊狀況」、「南向國1或國3往國5旅行時間」等服務，同時增列「頭城經台9至新店雙向」及「頭城經台2至暖暖北向」等替代道路旅行時間，以供民眾於國5壅塞時改道之參考。

▲▼「高速公路1968」App之國5路況資訊再進化。（圖／高公局提供）

▲▼「高速公路1968」App，國5路況資訊再進化。（圖／高公局提供）

▲▼「高速公路1968」App之國5路況資訊再進化。（圖／高公局提供）

另外，這次國5疏導措施新增石碇及坪林南向入口封閉，並提前實施南向高乘載管制，高公局刻正透過國3汐止系統至土城、國5、國3甲、南港聯絡道及鄰近路段至少70座CMS進行宣導，並將於連假期間提供新店至頭城國5及台9替代道路旅行時間，供用路人選擇行車動線參考。

▲▼「高速公路1968」App之國5路況資訊再進化。（圖／高公局提供）

▲國5石碇及坪林南向入口封閉改道路線圖。（圖／高公局提供）

最後，高公局持續呼籲，用路人可優先考量搭乘大客車前往國5，較自行開車可節省30分鐘以上，如若仍欲於連假期間自行開車行駛國5，行前除檢查車況，並應利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，確實避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦。

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