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北韓人覺醒！街頭驚現「打倒黨高層」塗鴉　居民慘被逼寫字查筆跡

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▲▼北韓殷山郡有居民在市場圍牆上塗鴉，寫道「打倒黨幹部」。（示意圖／達志影像）

▲北韓殷山郡有居民在市場圍牆上塗鴉，寫道「打倒黨幹部」。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）即將於10月10日迎來勞動黨75周年黨慶，當局正全力趕工平壤綜合醫院，並加緊完成各地區的颱風洪災重建工作，可謂是全國總動員；不料在如此敏感之際，平安南道殷山郡傳統市場道路的一處圍牆上，卻出現聲討、辱罵黨指導高層的塗鴉，認為政府官員平時靠著壓榨人民保障自己衣食無虞的生活。

對此，當地保衛部急忙讓每戶男女老幼用左右手寫字，試圖靠字跡揪出「反政府」的幕後黑手，時間長達15天，使得當地居民怨聲載道，批評政府不懂得適時檢討。

根據《自由亞洲電台》報導，一名不願具名的殷山郡當地居民9月28日表示，從9月中旬起，市場圍牆上便充斥著「打倒靠著壓榨人民來吃飽穿暖的黨幹部吧！」字句的塗鴉，使當地的保衛部看了簡直怒髮衝冠，認為該塗鴉已嚴重打擊黨中央領導階層的最高尊嚴，是「反政府、反體制」的象徵，因此全郡進入緊急搜查。

該居民表示，保衛部聯合司法機關，針對全郡居民挨家挨戶調查，不管是男女老幼，全都得照規定先後用右手與左手持原子筆寫字，字跡記錄會上呈給保衛部；不過儘管殷山郡實施2次筆跡檢察，還是無法揪出幕後黑手。

▲▼北韓殷山郡農民表示，每年生活都過得非常艱辛，黨高層卻能衣食無虞。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓殷山郡農民表示，每年生活都過得非常艱辛，黨高層卻能衣食無虞。（示意圖／達志影像／美聯社）

另一名來自平安北道的線民也於9月29日向該媒體表示，「上周我拿到衛生防疫許可證後，來到平安南道殷山郡親戚家投宿，並在當地做小生意，卻剛好遇到保衛部出動指導員調查，於是我也接受了左右手的筆跡檢察，直到確認過我的筆跡與塗鴉上不一樣後，他們才肯放我走。」

該線民補充道，「其實光是平安北道，看著黨高層與幹部住在不會被斷電的道黨專屬公寓，而一般居民所住的社區供電卻不穩定，晚上只能摸黑。而且黨指導高層多半能吃尚品質良好的白米與肉，然而每天勞力幹活的我們卻只能受到他們管制。居民們對黨高層的怨恨不斷累積，最後演變成對指導高層的憎惡。」

殷山郡居民表示，每年都在水深火熱中打拼、生活困苦，痛批，「保衛部官員們在想方設法揪出塗鴉慣犯前，是否應先反省為何會有居民甘願冒著生命危險寫下『打倒黨幹部』！」

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