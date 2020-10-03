可搭載核彈頭！印度試射「Shourya地對地飛彈」　命中800公里目標

▲印度號稱成功試射可搭載核彈頭的「Shourya地對地飛彈」。圖為地對地版布拉莫斯（BrahMos）巡弋飛彈。（圖／翻攝自Indian Air Force youtube）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境持續僵局之際，印度卻在近期進行了系列的飛彈試射，繼前一波的雷射制導反坦克飛彈以及布拉莫斯（BrahMos）巡弋飛彈試射之後，再試射一款印度自主研發，可搭載核彈頭的「Shourya地對地飛彈」，並宣稱試射成功，命中800公里外的目標。

根據《印度亞洲國際新聞社》（ANI）報導，印軍3日成功試射了新版本的Shourya地對地飛彈，擊中800公里外的目標，來自政府方面的消息指出，現階段地飛彈系統已進行了升級，可以進行更簡便的操作。

就在兩天之前，印度成功試射了射程超過4公里的雷射制導反坦克飛彈，這項飛彈是由印度國防研究與發展組（DRDO）開發的，是從第三代阿瓊（Arjun）主戰坦克發射的，並完全準確地擊中了目標。

印度在9月也成功發射了自主研發的高超音速技術驗證器（Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle，HSTDV）印度現在是繼美國，中國和俄羅斯之後，第四個具備高超音速技術的國家。