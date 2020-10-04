長驅直入邊境！印度在喜馬拉雅山狠開9公里隧道　軍隊打架更方便

▲印度喜馬拉雅山區阿塔爾隧道耗時10年才完工。（圖／路透社）

文／中央社新德里3日綜合外電報導

印度總理莫迪今天為喜馬拉雅山區一座隧道舉行開通儀式，在對中國緊張關係加劇的此時，這座隧道將大幅減少印度軍隊緊急開往偏遠的中國邊界所需時間。

這座隧道橫跨印度北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh），位於印度軍隊前往拉達克（Ladakh）邊界地區兩條主要路線之一。

▲阿塔爾隧道全長9.02公里。（圖／路透社）

今年6月間雙方在拉達克地區的一場致命衝突，造成20名印度軍人和人數不明的中國軍人喪命。這兩個擁有核武的國家此後即加派數萬部隊進駐當地，雙方多月來緊張對峙。

這座造價4億美元（約新台幣116億元），長9公里的隧道將可節省大約50公里路程以及4個小時時間，得以迴避一條艱險的道路，這條道路穿越喜馬拉雅山一座容易發生坍方的隘口。

▲隧道一開通，印度大軍可長驅而入至中國大陸邊境。（圖／路透社）

這座隧道海拔高度超過3000公尺，被視為一項工程壯舉。建造的時間長達10年，寒冷的氣溫和困難的地形使得每年只有大約6個月工期。

莫迪（Narendra Modi）在隧道啟用後表示：「我們傾全力開發我們的邊境基礎設施。這種鋪路、造橋和開鑿隧道的規模在我國前所未見。」