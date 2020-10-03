出訪亞洲行程不變！美國務卿蓬佩奧親口證實：將拜見韓總統文在寅

▲蓬佩奧出訪歐洲克羅埃西亞，決定將仍維持出訪亞洲行程。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普與其夫人梅蘭妮亞驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），且才確診第一晚便傳出呼吸困難、輕微發燒；而遠在歐洲出訪的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將於4至8日啟程前往亞洲，拜訪日本、蒙古、南韓，先前一度傳出考慮調整行程，不過稍早對記者親口證實，出訪亞洲行程不變。

根據《路透社》報導，蓬佩奧與其妻子在得知川普確診後也進行篩檢，結果為陰性。當地時間2日，蓬佩奧在克羅埃西亞的首都薩格勒布，與該國總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）進行會談，會談結束後，親自對記者鬆口表示，將會如期於4至8日出訪亞洲，打破先前曾傳出親信表示會「重新考慮亞洲行」的說法。

《路透社》分析，距離美國總統大選的時間僅剩1個月，蓬佩奧冒著風險急於短時間內出訪亞洲的原因，無非是為了趁美中關係日益緊張、矛盾與衝突加劇之際，鞏固與亞洲盟國間的外交關係，強化在區域的影響力；且蓬佩奧6日將在日本代表美國出席「四方安全對話」（QUAD），與日本、澳洲、印度外交部長討論封鎖、壓制中國大陸的具體對策。

報導指出，川普力圖連任，而其最重要的外交政策，莫過於對中國大陸展現強硬的態度。

▲南韓外長康京和（左）表示，南韓加入四方安全對話並非明智之舉。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《朝鮮日報》，蓬佩奧預計7至8日停留南韓，進行2天1夜的訪韓行程，其間除了將與南韓外交部長康京和（강경화）舉行會談，更預計拜會南韓總統文在寅；不過，康京和先前在美國非營利組織「亞洲協會」（Asia Society）的視訊會議中表示，認為南韓加入「四方安全對話」（QUAD）是一項不明智的舉動。

康京和對於美國抗中政策的態度，恐怕將影響未來的韓美關係。

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