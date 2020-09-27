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金髮女警「執勤警車上吹簫」尬同事　遭GPS完整定位…激戰痕跡全紀錄！

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▲▼ 警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國警方爆出上班偷情。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

警察執勤竟演變成私情。英國格溫特郡一名32歲臉蛋、身材都相當火辣的女警日前遭到舉報，指出她在上班執勤時間，竟開著警車直奔交通組的警官家中，甚至兩人還在上班時間私約，除了被匿名舉報之外，連警車上的GPS也完整記錄下兩人的「激情痕跡」。

根據英國《鏡報》報導，火辣女警菲力普斯（Zoe Phillips）擔任警方與學校之間的聯絡官、且為已婚媽媽，在2018年因為工作和交通組的35歲已婚員警佩瑞（Andrew Perry）搭上，不到3個月，兩人公事一路配合到私事，衍生出私情，而佩瑞的妻子也同樣為警察。

菲利浦斯多次在下班後傳豔照給佩瑞，乾柴碰上烈火一觸即發，漸漸的菲利浦斯會在上班時間開車到佩瑞家激戰，或在上班時間開警車到偏遠地區私會，就在車上「吹簫大戰」，而這一切都被警車上的導航完整紀錄。

爾後兩人遭到匿名舉報，指出兩人不僅大搞婚外情，甚至在上班時間不顧自己肩負人民安全的責任。聽證會上菲利浦斯一度想將責任推給佩瑞，但卻被主席麥凱（Christopher McKay）砲轟，她從來都不是受害者，而是自願參與者。

菲利浦斯得知偷情已經被GPS紀錄，於是坦承兩人在車上口交、親吻、擁抱，也發過性感照片給佩瑞。事後兩人在尚未得知懲處時，已選擇辭職。

►東西這樣買起來

Dad-of-three Perry, whose wife is still a police officer with the force, confessed to "heavy petting" between the pair and receiving oral sex.

Mirror Weird News 發佈於 2020年9月25日 星期五

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