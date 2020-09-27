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受本土劇啟發「不想再被罵」　小三傳訊人夫：我有資格當老婆

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▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲魏姓女子（化名）與人夫交往，一日她看本土劇時見劇中小三不斷挨罵，竟因此受到啟發。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

呂姓男子與妻結婚多年，呂妻痛訴，自己先前才因惡性腫瘤動刀手術，沒想老公竟趁她身心脆弱的時候與一名魏姓女子外遇，背叛了她努力經營20年的婚姻，且小三甚至還傳訊向她老公喊話「我有資格當老婆」，試圖誘導離婚。呂妻因發現2人上床，氣炸提告求償，法院近日判決出爐，判魏女須賠償呂妻15萬元。可上訴。

呂男與妻1996年5月間結婚，怎料婚姻將滿20年之際，他卻與同在某客家社團認識的魏女搭上線，除曖昧稱呼女方「媽咪」外，2人還會一同出遊、舉止親密，魏女甚至也會拍下裸露上身照片給呂男欣賞。

從呂妻截圖的LINE對話可見，魏女曾傳訊人夫呂男，「我為了介入你的家庭生活我道歉！這5年來…」，顯見2人確實有出軌情，另她也曾於聊天中提到，自己與家中長輩看本土劇時，對於小三部分感觸很多，「他們罵小三罵死了」、「我就是在過他們一直在罵的生活」、「我的心告訴我不想當你的小三，太委屈！我有資格當老婆，你可以選擇嗎？離婚跟我一起…」，想以此逼呂男做出抉擇。

法庭上，魏女否認介入他人婚姻家庭，表示自己是被熱烈追求的一方，她已盡全力阻止，怎料呂男仍一意孤行，才導致呂妻誤會。

台北地院審理時，發現呂男曾傳訊魏女，「明天媽咪回來才可以天津～安徽～湖南～江西（解析：津皖湘贛，相約性行為之意）」，對此判定2人除精神出軌外，還有發生肉體關係，雖呂男辯稱這只是一般社交禮儀用語，但法官不採信他說詞，認為從親密合照、情愛對話的互動來看，2人已明顯超出一般朋友情誼的社交往來，審結判魏女須賠償正宮15萬元。全案仍可上訴。

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