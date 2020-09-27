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少女遭超商同事性騷！「讓你好看」對話曝…釣出呂秋遠：我去陪他玩

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▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲女高中生頻頻遭到超商大夜班同事性騷，對方甚至還威脅她到家中遊玩「敢不來試試看！」（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／台北報導

一名高中少女在臉書粉專「靠北超商2.0」匿名PO文，表示因學校建教合作前往超商打工，但卻頻頻遭到大夜班同事性騷擾，對方不但會在監視器死角偷摸吃豆腐，甚至強迫、要脅她到家中遊玩，「你敢不來試試看！」令少女十分困擾，「每天去上班都覺得好痛苦、好痛苦。」該則PO文曝光後立即引起網友熱議，律師呂秋遠也現身留言「告他！」

少女表示，幾個月前因應學校建教合作前往超商工作擔任工讀生，而大夜班的同事在她任職1個月後突然告白，但少女礙於對對方沒有好感，甚至還覺得有點噁心，因此早已明確拒絕，「可是沒想到，他好像清楚我不可能喜歡他、不會跟他在一起，得不到就想要毀了我……。」

少女指出，對方在告白遭拒後，開始以話語威脅，還故意挑在監視器死角偷摸吃豆腐，「因為我是跟學校合作的，為了學業我不可能離職，也不想把事情在店裡鬧大，我沒有把這些事情跟大家說，因為我怕大家會一起笑我，也不會挺我，畢竟我只是一個菜到不行的菜鳥。」

「現在他又強迫我要到他家陪他玩，我應該怎麼辦才好？」少女貼出與大夜同事對話截圖，對方邀請「明天來我家玩Switch」，遭到少女拒絕後突然飆出髒話「耖，為什麼不行？你明天不是放假嗎？你敢不來試試看」、「誰管你這麼多，你跟你朋友約是你家的事，你如果明天沒在我下班看到妳出現，我就讓你好看的」、「明天早上7點蛤！」少女遭強迫、要脅後十分苦惱，只好上網求助「第一次碰到這種事，只能忍到畢業嗎？每天去上班都覺得好痛苦、好痛苦……。」

▲▼女高中生建教合作到超商打工，不料卻遭大夜同事性騷擾、恐嚇。（圖／翻攝臉書「靠北超商2.0」）

▲少女曝光對話，儘管已經拒絕邀約，但對方仍語氣兇狠「誰管你這麼多」、「沒看到你出現，我就讓你好看」。（圖／翻攝臉書「靠北超商2.0」）

少女求助PO文曝光後，立即引來網友熱議，怒嗆「哪家大夜，讓大家去逛一下」、「這人的帳號給我，林北陪他一起玩Switch」、「我也想去他家玩Switch，我沒錢買」、「誇張，約玩Switch？騙3歲小孩啊」、「去他家就完蛋了，千萬別去」、「這男的要去看心理醫生，是有多自卑用強迫的」、「他感覺自己風光的像個霸道總裁」、「不用跟他道歉，直接拒絕就好了，道歉只會讓對方覺得你很好欺負！」就連律師呂秋遠也現身留言，直呼「告他！」

呂秋遠指出，該名男同事言行已經涉嫌性騷擾與恐嚇，關於這問題有幾個方式可以解決，建教合作部分只要向學校申訴，就會組成委員會調查，幫助更換建教合作地點，同時也要向縣市主管機關申訴，會有性平會調查，若屬實可以對超商處以罰鍰，並公布負責人姓名；另外，同學也可以向超商與性騷擾者求償，他們必須承擔連帶賠償責任。

呂秋遠表示，刑法的部分，這位同事已經涉嫌恐嚇罪與性騷擾罪，同學可以自己向警察局提告，或委任律師向地檢署提告。呂秋遠認為，強者欺負弱者，是最可恥的事情，特別是成年人利用權勢欺負高中建教生，「同學務必勇敢，不用忍耐，你現在所做的一切，不只是為了自己，而是為了學弟妹更好的工作環境，任何人都保有在職場不被性騷擾與霸凌的權力！」

「不用擔心錢的問題！」呂秋遠文末更溫馨喊話，「既然你還是高中生，如果真的還是不懂，我會免費幫你處理，請發私訊告訴我，不然你跟他說，我會為了他早起，早上7點，我去陪他玩！」

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