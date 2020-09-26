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全家聯名霞海城隍廟「月老便利店」助攻！超商中秋限定優惠一次看

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▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店與台北霞海城隍廟聯名合作，推出「月老便利店」助攻脫單。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中秋節當天也是月老的生日，全家便利商店與台北霞海城隍廟聯名合作，推出「月老便利店」助攻脫單，除了購買指定商品加價29元可獲得過香加持的「真愛筷筷組」；更於9/30-10/4限定5天有土司、飲料等多種烤肉良伴優惠，包括私品茶冰辻利白桃抹茶「買一送一」、家庭號土司任選2件9折等。

由於土司夾肉已經是烤肉時的標準搭配，全家便利商店觀察家庭號土司在中秋節期間，較平日銷售業績高出近7成，故特別於9/30-10/4推出會員限定匠土司家庭號「任選2件9折」。

▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出會員限定匠土司家庭號「任選2件9折」。（圖／業者提供）

而私品茶冰辻利白桃抹茶也在10/1-10/4期間享「買一送一」，另外推出台啤果微醺柚稚啤酒2件79元、比利時TRIPLE啤酒、SAIAON啤酒、青蘋果啤酒「單件88折」優惠，還有指定大瓶裝寶特飲料「2件79元」，讓中秋佳節大人、小孩都能享受氣泡的暢快感。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

根據傳統民俗，在月老生日當天（今年為10/1）帶著甜食求姻緣更加靈驗，因此全家與台北霞海城隍廟聯名合作，打造「月老便利店」推出系列活動助攻脫單，即日起至10/6購買全家指定麵包、鬆餅等商品任2件加價29元，即可獲得有過香加持的「真愛筷筷組」。而10/1當天13:00起攜帶「極鬆餅」系列任一商品至台北霞海城隍廟，並拍照打卡上傳IG，就可在現場兌換限量「月老生日趴踢包」限量100包。

▲全家便利商店與台北霞海城隍廟聯名合作「月老便利店」，推出「真愛筷筷組」助攻脫單。（圖／業者提供）

▲全家便利商店與台北霞海城隍廟聯名合作「月老便利店」，推出「真愛筷筷組」助攻脫單。（圖／業者提供）
 
同時嚴選大稻埕在地品牌推出姻緣小物，包含由「福來許」獨家打造的背貼票卡套「為夫人月老款」，可貼在手機殼、包包等；也推出在家實用性極高的鍋墊及杯墊，利用迪化街老建築設計，增添用餐時光文藝氣息；而「大春煉皂」選用台灣特色原料入皂，精選3款不同香氣的萃皂，消費者可以在巷口店鋪就近取得，也導入林三益蜜粉腮紅兩用刷，輕鬆擁有好氣色。無法到場祈福民眾，也可透過線上購買。

▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN自9月30日至10月3日限時4天，推出近百項商品「第二件5折」優惠。（圖／業者提供）

而7-ELEVEN也自9月30日至10月3日限時4天，集結中秋出遊或烤肉派對必備8大品類，包括家庭號飲料、現萃茶、珍珠飲品、咖啡、零食、糖果、麵食、冰品⋯等近百項指定商品推出「第二件5折」優惠。

▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富在10/1~10/4推出不限會員咖啡「買5送5」等優惠。（圖／業者提供）

另外，萊爾富在10/1~10/4推出「不限會員」Hi Café大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡同品項「買5送5」，9/30~10/6還有Hi Café大冰珍珠厚奶茶「買1送1」。Hi-Life VIP會員APP則於10/20前推出「一點就通」活動，最低可使用1 Hi點加8元起，就能將多項好貨帶回家；而中秋連假後開工不鬱卒，萊爾富為了幫上班族加油打氣，同一期間，持悠遊卡/悠遊付購買萊爾富39、49、59元的早餐組合，可直接現折5元，限量4萬組。

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