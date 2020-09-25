是你嗎？35元買麵包中千萬發票！小7開出2名特別獎、5人中200萬

▲統一發票開獎，7-ELEVEN開出2名千萬大獎、5位200萬得獎者，雲端發票專屬獎有2位百萬得主。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日公布最新一期2020年7至8月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位獲得千萬大獎、5位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有2位百萬得主。

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在新北市土城區的頂孝門市購買35元的統一麵包；一人在高雄市岡山區的昶林門市購買125元的生活用品。

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特獎200萬元部分共有5位得獎者，一人在桃園市楊梅區的新梅門市購買10元的茶葉蛋；一人在桃園市平鎮區的富寶門市購買資訊產品共488元；一人在雲林縣斗六市萬中門市購買飲品、茶葉蛋共47元；一人在台中市后里區美豐門市購買飲品和生活用品共花費115元；一人則在高雄市左營區左運門市購買CITY CAFE共1150元。

另外，2位雲端發票專屬獎百萬得主，兩人皆購買生活用品和飲品，一人在高雄市三民區星展門市消費173元，另一人則在桃園市桃園區富有門市消費130元。

業者也表示，就近到5,900家7-ELEVEN門市兌換中獎發票，3種兌換方式享有10%加碼回饋。自10月6日至31日止，凡持有五獎、六獎或雲端發票專屬獎(500元)3種中獎發票的民眾，可依個人使用習慣就近到7-ELEVEN換商品，儲值icash 2.0卡或餘額卡等3種方式兌換中獎發票，皆可享有10%的加碼回饋。