王婉諭被嗆「小綠燈媽媽」　呂秋遠曝親娘心酸史：黃士修有沒有人性

▲黃士修嗆王婉諭該正名「小綠燈媽媽」。（ETtoday資料圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

時代力量立委王婉諭23日將選票投給民進黨立委洪申翰，引來「以核養綠」發起人黃士修嗆聲王婉諭「從今起請正名小綠燈媽媽」。律師呂秋遠今（26）日凌晨就提起親娘痛失心痛肉的心酸往事，狠批「在黃士修的眼裡，除了政治，有沒有一點人性？是怎樣？」

呂秋遠今凌晨在臉書發文指出，「中秋節快到了，我想到了媽媽。不是因為我見不到她，而是因為她經常想起哥哥」，他透露哥哥幾年前工作時因心肌梗塞過世，媽媽每想到哥哥就會低頭落淚，「那是一種永遠少了塊心頭肉的感覺。」

呂秋遠接著提到黃士修嘲諷王婉諭委員是「小綠燈媽媽」一事，他狠批「在黃士修的眼裡，除了政治，有沒有一點人性？是怎樣？」政黨間合作是政治上常見的事情，難道只允許民眾挺藍，不許時代投綠？「而且因為王婉諭委員支持民進黨的召集委員投票，就可以更進一步的拿著小燈泡來冷血的嘲諷一位認真問政的女性與媽媽？」

呂秋遠指出，「黃士修的卑劣與無情，在於他無視別人的悲傷，而踐踏別人的痛苦，輕率的認為王婉諭就是『利用小燈泡的死亡』來贏取政治利益的女人」，認為黃士修看不到別人的傷，只享受自己踐踏別人傷痛的快感。

呂秋遠表示，相信沒有人願意拿自己的至親死亡去交換權力，而說到底，不論拿什麼東西來換，家裡就是少一人，「拿這種事情來嘲諷別人的人，下十八層地獄都不夠」。

▼呂秋遠原文。（圖／翻攝自臉書）

