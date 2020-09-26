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消暑飲料、提神咖啡全買1送1！補班優惠懶人包　還有免費甜甜圈拿

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▲▼全家咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲補班日咖啡、飲料、甜點優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為了10月的中秋假期、國慶連假，今（26）日雖然是周六但必須先補班1天，為讓上班族們能夠提振精神，4大超商紛紛祭出咖啡買1送1優惠，另外還有多家人氣手搖飲、甜點店都有補班小確幸，把握機會吃喝一波。

●7-11：即日起至10月6日推出CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折，包括人氣黑糖珍珠撞奶、蜜柚氣泡珍珠、四季春青茶、冰淇淋紅茶等通通都有。

●全家：即日起至28日使用APP隨買跨店取，有單品中杯熱美式、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。另至10月6日止，至全台門市還有購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，享任選2杯99元優惠價。

●OK mart：今日有大杯冰或熱美式、拿鐵同品項買2送2，以及芋泥菠蘿泡芙第2件6折。

●萊爾富：即日起至27日有十六茶、湖池屋橫綱棒海苔口味同品項買1送1；小牧好好-紅蘋果調味乳、御茶園-冰茉綠、茉莉茶園-芭樂檸檬綠茶、LCA酵一下-檸檬多多同品項買2送1；Hi Café大冰芒果珍珠牛奶單杯特價35元；舒潔淨汗爽身濕巾15抽享4包99元。

▲▼美國功夫茶。（圖／頂呱呱提供）

▲美國功夫茶29日前大杯「冬瓜檸檬」買1送1。

●美國功夫茶：即日起至29日大杯「冬瓜檸檬」買1送1。

●茶湯會：即日起全品項飲品全部「買5送1 」且不限組數。

●CoCo：即日起至10月4日有紅、綠、青茶任選2杯50元，檸檬紅、綠、青冬瓜露任選3杯100元。

●TeaTop台灣第一味：即日起至30日芒果鳳茶、葡萄柚果粒茶果粒茶任選2杯88折。

▲▼Krispy Kreme世界甜甜圈日」，經典糖霜甜甜圈買1送1。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme今日有買盒販送3入原味糖霜甜甜圈。

●Krispy Kreme：今日至全台各門市或Krispy Kreme Delivery外送平台下訂，買盒販送3入原味糖霜甜甜圈，數量有限，送完為止。

●COLD STONE：即日起至27日凡購買中杯以上冰淇淋，第二杯5折（脆餅、桶裝除外；價低者為加購品項）。

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