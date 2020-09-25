總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日晚間11時起階段交管

▲國慶日大典，總統蔡英文致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶大典將至，國慶籌備委員會25日表示，配合國慶大會各項慶祝活動，總統府周邊區域自9月25日23點起，陸續實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

▲國慶交管示意圖。（圖／慶籌會提供，下同）



慶籌會表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道（重慶南路到懷寧街間）從10月1日0點起，至10月10日22點止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾，於10月6日至10日，每日19時至21時30分，與親友一同到府前廣場，觀賞光雕展演。

另10月8日在府前也有國慶大會預演活動，8日11點至17點，周遭區域將實施車輛管制，由於歷年國慶預演活動人潮聚集，今年為配合疫情管制措施，避免民眾長時間且近距離接觸，因此，國慶預演，將不開放民眾於總統府前南北廣場觀看，以降低傳染風險。

慶籌會指出，10月10日國慶日當日，配合國慶大會活動，總統府周遭與往年相同，將實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自9日22點至10日13點；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日0點至13點，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會特別提醒，國慶日當天6點總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮。