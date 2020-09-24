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台南市議會定期會開議　黃偉哲邀請郭信良議長出席國慶焰火記者會

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▲台南市議會定期會開議，台南市長黃偉哲率市府團隊說明市政推動情況，並親自遞交「國慶焰火在台南」記者會請柬給議長郭信良，邀請共同出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會定期會開議，台南市長黃偉哲率市府團隊說明市政推動情況，並親自遞交「國慶焰火在台南」記者會請柬給議長郭信良，邀請共同出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆第4次定期會24日開議，台南市長黃偉哲率市府團隊說明市政推動，並感謝市議會支持與協助，因台南有史以來首度舉辦國慶焰火，他在會後親自遞交30日預定召開的「國慶焰火在台南」記者會請柬給議長郭信良，邀請共同出席。

台南市長黃偉哲表示，面對疫情嚴竣與發展，市府在防疫措施的執行、居家檢疫與隔離的關懷、產業的紓困與振興採取多面向的協助，也率先發放紓困金，力求照顧市民的健康安全與安居樂業的需求。

▲台南市議會定期會開議，台南市長黃偉哲率市府團隊說明市政推動情況，並親自遞交「國慶焰火在台南」記者會請柬給議長郭信良，邀請共同出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，面對明年美豬開放進口，台南也就通路市場、食安查緝與源頭管制，採取政策多面向的滾動因應與追蹤管理外，並規劃國產牛、豬肉認證標示、主題旅遊、食農教育、產廠合作與通路區隔等五項措施，從產地到餐桌層層把關，保護產業發展、照顧農民權益及維護食安品質，俾使創造多贏局面。

至於眾所矚目的的國慶焰火施放，為歡迎全國民眾在國慶連假期間來台南，促進地方經濟繁榮與提昇城市形象，黃偉哲也說明會請各局處廣為宣傳特色活動，讓參與民眾週知，以期帶動全市整體的觀光效益，也會盡力做好交通疏導與接駁的妥善安排。

黃偉哲並回應市議員關心的國圖南館進度問題與虱目魚產價行銷狀況與，對於國圖南館的興建，強調南市府會盡力完成市民的期待，以期早日施工與順利完成；至於虱目魚的行銷在外銷中東市場，內銷的通路與全聯超市合作產地直送，皆具有亮眼的成績，在今年產量相較去年同期相仿的情況，會持續追蹤價量變動，加強查緝盤商的供應，後續的促銷力道與方式會再加強。

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