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雙十國慶升旗　中市府走可愛風送露營燈、8款小貼紙

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▲雙十國慶升旗，台中市府走可愛風，要送參加升旗的民眾露營燈、國慶小貼紙。（圖／台中市政府提供）

▲雙十國慶升旗，台中市府走可愛風，要送參加升旗的民眾露營燈、國慶小貼紙。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

去年台中雙十國慶升旗典禮，有超過萬名市民湧入市府前廣場，其中不少民眾為了領取現場發送的小國旗及宣傳品，半夜就開始排隊。台中市政府宣布，今年除了為前來參加升旗典禮的市民準備小國旗，還特別設計8款不同樣式的國慶小貼紙，在典禮當天早上6時30分開始發放，每位民眾限領一張、樣式隨機，數量有限送完為止。

今年台中雙十國慶升旗典禮將於10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，民政局長吳世瑋表示，市府今年設計8款國慶小貼紙，且挑選適合全家大小出外遊玩使用的「手提露營燈」當宣傳品，兩者皆為限量且隨機發放不挑款，希望現場民眾遵守規則及排隊秩序。

除了免費小物，表演節目也精采可期。吳世瑋指出，除了有中女中儀隊擔任迎旗手，還安排中國醫競技啦啦隊、泰安國小手鼓舞蹈隊到場演出，更有特別的神秘嘉賓擔任護旗隊。典禮將於10月10日於台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計6時30分開放民眾報到、7時40分開始節目表演，歡迎民眾到場共襄盛舉。

▲雙十國慶升旗，台中市府走可愛風，要送參加升旗的民眾露營燈、國慶小貼紙。（圖／台中市政府提供）

▲雙十國慶升旗，台中市府走可愛風，要送參加升旗的民眾露營燈、國慶小貼紙。（圖／台中市政府提供）

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