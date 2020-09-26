台南市秋季淨灘迎接中秋雙十連假　黃偉哲：讓出遊民眾有乾淨的環境！

▲台南市長黃偉哲帶領社區環保志義工、民間社團、企業團體、市府相關單位，在安平區觀夕平台舉辦2020年秋季淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

攜手淨灘，共同守護海洋！台南市環保局26日在安平區觀夕平台舉辦2020年秋季淨灘活動，市長黃偉哲帶領社區環保志義工、民間社團、企業團體、市府相關單位等約500人以行動展現愛地球的決心。

2個小時的淨灘，共計清出1200公斤一般垃圾，其中蚵殼為最大宗計300公斤，可回收廢棄物總重100公斤，又以鞭炮紙盒最多約8公斤。

歷年來淨灘發現，沙灘裡都有許多不易撿拾的塑膠碎片、保麗龍碎屑，一旦進入海洋，將不利海洋生態。今年，環保局發揮巧思，準備了多個細密篩網，有了此一利器，淨灘清除沙中廢棄物屑碎，效率大大提升。黃偉哲市長試用篩網後也大為稱許，直說好用。另外，環保局清潔隊還準備了400個回收麻布袋供淨灘使用，為資源循環、永續再利用做了最好示範。

台南市長黃偉哲感謝每位前來淨灘的民眾。黃偉哲表示，今年秋季淨灘雖是補班日，但很多民眾特意請假來淨灘，還有公司行號的老闆親自帶員工來參加，愛鄉、愛護環境的精神令人感佩。秋季淨灘活動選在中秋節前舉辦，就是希望民眾出遊可以擁有乾淨的環境，中秋節後接著是雙十國慶連假，國慶煙火在臺南施放，臺南市更要將環境顧好，迎接來自全臺的朋友，請大家隨手做環保，環境好還要更好。

淨灘活動不乏親子一起響應，帶著2個孩子前來的年輕媽媽陳小姐說，已經連續3、4年帶著孩子參加淨灘，最初1、2年小朋友的心都放在玩沙，現在已經懂得要先撿垃圾，撿玩才能玩耍，也會在日常生活中落實環保。活動很有意義，寓教於樂。

環保局長謝世傑表示，台南市擁有美麗的海岸，期待各單位踴躍加入海岸認養行列，透過民間團體及公部門的力量，共同維護台南市的海岸整潔。台南市每年春、秋季舉辦大型淨灘活動，歡迎市民朋友年年都來共襄盛舉，期待參與淨灘人數年盛一年。

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