【廣編】HowHow狂推　中秋爽吃烤肉的美味秘訣是J個

【廣編】

圖、文／統一純喫茶提供

中秋就是要烤肉呀！尤其對於大學生，中秋「系烤」更是加速大學生熟悉彼此的活動，是大學生進入大學第一堂的必修課。受到許多年輕觀眾喜愛的知名Youtuber HowHow回想以前當大學生時的烤肉經驗，以幽默有趣的方式，拍攝出一支各科系的「系烤」影片，也揭露了中秋爽吃烤肉的必搭飲品。

HowHow以其特有的一人分飾多角、自嘲又幽默的表演方式，呈現不同「系烤」面貌:特意呈現大眾對於各科系學生的刻板印象，理科生運用科學理論計算出最佳的燒烤時間；文科生、體育系與農科學生對於烤肉也會有其他的堅持與燒烤方式，並且在影片中，還埋了HowHow 精心設計的小梗，專戳年輕人的笑點。此次Howhow與純喫茶合作，在影片中最後也公開，不論是大學哪個科系，對於烤肉搭配的茶飲卻有同樣選擇，大家都喜歡能分享又能暢飲的960ml大瓶純喫茶，保留完整茶香與新鮮感受，不僅能解膩，也讓味蕾重獲新生。

這邊分享好康給大家，純喫茶於9月23日至10月6日與7-11合作「行動隨時取」，推出650ml系列同品項10瓶優惠價200元的活動；而喜歡快樂分享大瓶裝的消費者，則可以在9月25日至10月15日於全聯購買960ml系列，享有3瓶91元優惠，讓大家都可以一起歡樂過中秋。

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