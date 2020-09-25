就是要不二坊！狂撥50通電話終於接了　一口氣買20盒蛋黃酥

▲不二坊蛋黃酥路旁代購。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

不二坊蛋黃酥破天荒從9月9日到26日暫停現場販售，只接受電話預約，1名住在新北市的鄧姓民眾電話，從早到晚不死心的狂打電話，不是電話中就是沒人接，當按到第50通「重撥」鍵後，終於接通了，原定要訂15盒蛋黃酥，再追加5盒，還拜託彰化1家知名小吃店取貨，昨天拿到蛋黃酥時簡直超開心。

專門從事不二坊蛋黃酥的代購業者，9日價碼從原價一盒600元狂飆到1080元，到晚上喊到1200元，今年因為現場停售取得不易，價格跟著水漲船高，到今天已經喊價到一盒2000元，一顆單價超過150元，去年的代購價1800元已經成為歷史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不二坊蛋黃酥。（圖／ETtoday資料照）

鄧姓民眾成功在不二坊電話訂購了20盒，花費12000元，若以一盒2000元代購價只能買到6盒，當然嗨爆了，為何大家寧願高單價買不二坊也不願意買其他家的蛋黃酥，據吃過的民眾說，「皮酥餡Q彈又具蛋黃香」，甜而不膩的好味道，才是吸引回購的最主要原因。

不二坊27日將解封恢復現場訂購，許多代購業者已經蠢蠢欲動，恐怕板凳族排隊長龍將會再度重現，最辛苦的是彰化警方又得開始排班到場指揮交通。

►要買的都在這裡