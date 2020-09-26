洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

▲台鐵廁所內的洗手乳遭不明人士惡搞放入噁心黏稠不明物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李宜秦／台北報導

太噁心！台鐵列車廁所近日裝設洗手乳，卻被有心人士摻入不明的黏稠液體。對此，台鐵局表示，經查相關車次報單及旅客反映事項均無備品短缺情事，旅客若發現備品有異狀，可向列車長反應。

台鐵局表示，列車長依規定均會定時巡視車廂廁所清潔，並記於報單驗收清潔狀況。洗手乳等備品於列車出庫前均會完成檢查整備，經查相關車次報單及旅客反映事項均無備品短缺情事。

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台鐵局提醒，旅途中備品如有短少情事，旅客可向列車長反映，列車長將請清潔人員協助處理。另外關於該案，已全力配合鐵路警察局偵辦中。

▲台鐵廁所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

新冠肺炎疫情來襲，台鐵列車貼心的在列車內加裝洗手乳，供如廁後及有需要的旅客洗手清潔，不料最近工作人員發現洗手乳有異常使用狀況，經常短少甚至還被摻入不明的黏稠液體，放在手掌一聞簡直就是「嘉明的味道」，台鐵目前已經加強巡檢，並報警處理，希望能逮捕到這名噁心的元凶。

台鐵調查後發現是北迴線彰化-潮州501次、潮州-花蓮554次，花蓮-台東602次及台東-彰化653次的莒光號列車共8節車廂被惡搞放入不明液體，更誇張的還有整罐洗手乳被換上，猜測應該已經有許多不知情旅客使用。

▲台鐵廁所內的洗手乳遭不明人士惡搞放入黏稠不明物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台鐵繼之前廁所的垃圾桶被偷後，大力整頓「尿屎之亂」已經平靜了一段時間，沒想到這次再因洗手乳事件出包，目前台鐵出動警方及工作人員加強巡邏檢視，一定要揪出這名噁心民眾。

▲台鐵列車廁所內的洗手乳遭不明人士惡搞放入黏稠不明物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台鐵同時也呼籲，列車內的各項設施，包含洗手乳等都屬於台鐵財產，竊取洗手乳已涉及竊盜罪嫌，也希望若有民眾發現洗手乳有異狀，請趕緊通報列車長及台鐵相關人員或撥打服務電話反映。