最美區間車10月交車！運能增4成　「監控車門」免驚來不及下車

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為提升運能，投訴253億元，採購52列車組（520輛）EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車，採10輛編組配置，每列車運能約增4成，預計今年10月底交車2輛（20輛），電聯車也加入監視系統，可有效掌控各列車門開關狀態，也可查看車廂溫度，與監看火災預警設備。

台鐵局表示，新車交付後，後續將進行3個月以上的相關測試，完成後即可投入營運，預計今年10月底交車2列共20輛，110年交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車。

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台鐵局指出，受限於路線容量及區間車車齡老舊妥善率不佳，為提升北部都會區尖峰時段通勤及通學之需求，本次全新採購的EMU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，每列車運能將可提升約40％。

▲EMU900型通勤電聯車搭載監控系統，可即時查看各車廂狀況。（圖／台鐵局提供）

另外，EMU900型通勤電聯車加入列車控制監視系統(TCMS)功能，可即時顯示列車車門開啟/關閉/隔離資訊，有效掌握列車各自動門之情況，提昇旅客乘車安全性。

而列車空調溫度，也可透過TCMS系統觀看各車廂之溫度，同時進行單一車廂或全列車溫度之調整。TCMS系統還可監看列車組各車廂火災預警設備，於發生火災狀況時顯示火警警報之車廂，增加旅客乘車時緊急逃生安全性。



被外界喻為史上最美區間車的EMU900型通勤電聯車，由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作，以「A Smiling Welcome」(笑臉迎人)做為發想，外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭造型，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型，希望在每一次列車進站時，以微笑迎接所有乘客。

台鐵局為確保新購EMU900型通勤電聯車之車輛品質與營運安全，訂有可靠度、可用度、維修度及安全性(RAMS)相關規定，並委由臺灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司為第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司，負責審查各項資料，確保新購車輛之品質及安全性，以優質車輛提昇整體旅運服務品質。