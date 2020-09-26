　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美區間車10月交車！運能增4成　「監控車門」免驚來不及下車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為提升運能，投訴253億元，採購52列車組（520輛）EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車，採10輛編組配置，每列車運能約增4成，預計今年10月底交車2輛（20輛），電聯車也加入監視系統，可有效掌控各列車門開關狀態，也可查看車廂溫度，與監看火災預警設備。

台鐵局表示，新車交付後，後續將進行3個月以上的相關測試，完成後即可投入營運，預計今年10月底交車2列共20輛，110年交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局指出，受限於路線容量及區間車車齡老舊妥善率不佳，為提升北部都會區尖峰時段通勤及通學之需求，本次全新採購的EMU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，每列車運能將可提升約40％。

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

▲EMU900型通勤電聯車搭載監控系統，可即時查看各車廂狀況。（圖／台鐵局提供）

另外，EMU900型通勤電聯車加入列車控制監視系統(TCMS)功能，可即時顯示列車車門開啟/關閉/隔離資訊，有效掌握列車各自動門之情況，提昇旅客乘車安全性。

而列車空調溫度，也可透過TCMS系統觀看各車廂之溫度，同時進行單一車廂或全列車溫度之調整。TCMS系統還可監看列車組各車廂火災預警設備，於發生火災狀況時顯示火警警報之車廂，增加旅客乘車時緊急逃生安全性。


被外界喻為史上最美區間車的EMU900型通勤電聯車，由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作，以「A Smiling Welcome」(笑臉迎人)做為發想，外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭造型，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型，希望在每一次列車進站時，以微笑迎接所有乘客。

台鐵局為確保新購EMU900型通勤電聯車之車輛品質與營運安全，訂有可靠度、可用度、維修度及安全性(RAMS)相關規定，並委由臺灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司為第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司，負責審查各項資料，確保新購車輛之品質及安全性，以優質車輛提昇整體旅運服務品質。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼：要每天說我❤️你
金正恩回信了！　親筆信內容罕見曝光
Bella遭控「消費高以翔」高家人、毛加恩取關　IG回應了
台鐵廁所洗手乳黏稠怪怪的　一聞竟是「嘉明的味道」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發票中200元「獎金爆衝11倍」...他加碼曝1優點：真的好用

去無人穿鞋的地方賣鞋是商機或冒險？　投資家會選第三條路

吃辣傷身有3元兇！營養師：3種體質的人須特別注意

最美區間車10月交車！運能增4成　「監控車門」免驚來不及下車

「卡死電扶梯口處」大媽突定格…低頭回訊息　他怒炸：祝您被撞死

水啦！中秋連假持電子票券搭墾丁快線...只要半價176元

「弟弟太少用真的會變小！」最美博士曝最糟情況：連做都沒辦法了

285教師Super讚！徐榛蔚頒獎表揚...購物享優惠感謝辛勞

連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App一鍵查詢替代道路

「週歲嬰抽搐癱軟」國道暖警秒幫開道　夫妻2個月後PO文尋恩人

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

發票中200元「獎金爆衝11倍」...他加碼曝1優點：真的好用

去無人穿鞋的地方賣鞋是商機或冒險？　投資家會選第三條路

吃辣傷身有3元兇！營養師：3種體質的人須特別注意

最美區間車10月交車！運能增4成　「監控車門」免驚來不及下車

「卡死電扶梯口處」大媽突定格…低頭回訊息　他怒炸：祝您被撞死

水啦！中秋連假持電子票券搭墾丁快線...只要半價176元

「弟弟太少用真的會變小！」最美博士曝最糟情況：連做都沒辦法了

285教師Super讚！徐榛蔚頒獎表揚...購物享優惠感謝辛勞

連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App一鍵查詢替代道路

「週歲嬰抽搐癱軟」國道暖警秒幫開道　夫妻2個月後PO文尋恩人

掐死女友脫褲性侵！他幫換一席「詭異紅裙」…躺床伴屍3天

發票中200元「獎金爆衝11倍」...他加碼曝1優點：真的好用

陳時中掛保證「台灣不選大陸疫苗」　葉毓蘭：會抓老鼠的就是好貓

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

台南市秋季淨灘迎接中秋雙十連假　黃偉哲：讓出遊民眾有乾淨的環境！

「火來了，鴻升快跑」熊熊忍痛：我有聽話沒回頭…揭1遺憾道歉了

行人穿越馬路…疾駛機車1秒撞噴　78歲翁重傷身亡

吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼黃鴻升：要每天說我❤️你

30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

美容師「攝護腺保養」...他激喊：要全套！23號房剛亮燈　結局曝

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

砂石車20秒2軌過溪！網空拍腿軟

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

東區餐廳氣爆正妹老闆娘　「脫口罩」喊話網暴動

哥過世「褲子留在朋友家」　妹追真相

陸生半年後回政大　宿舍竟被清空慘噴6萬

天菜女女戀濕吻求婚！「再也不放手」逼哭網友

10月星巴克買一送一　每周都喝爆

他砸千元買智能哈士奇　開箱一看崩潰

舊手機回收環保署要送iPhone！

23歲警領72K根本勝利組　網點5關鍵：累炸

帶女友「找月老還願」被分手！過來人揭3重點

印尼看護寫羅馬拼音「oa-misua」是這個！

更多熱門

相關新聞

台鐵被惡搞　洗手乳摻嘉明味道

台鐵被惡搞　洗手乳摻嘉明味道

新冠肺炎疫情來襲，台鐵列車貼心的在列車內加裝洗手乳，供如廁後及有需要的旅客洗手清潔，不料最近工作人員發現洗手乳有異常使用狀況，經常短少甚至還被摻入不明的黏稠液體，放在手掌一聞簡直就是「嘉明的味道」，台鐵目前已經加強巡檢，並報警處理，希望能逮捕到這名噁心的元凶。

環島青旅行銷售額亮眼　今辦抽獎

環島青旅行銷售額亮眼　今辦抽獎

鐵安演習落幕！加強「現場蒐證」

鐵安演習落幕！加強「現場蒐證」

台鐵便當LOGO出爐！藍底藏巧思

台鐵便當LOGO出爐！藍底藏巧思

區間車門故障　害6人來不及下車

區間車門故障　害6人來不及下車

關鍵字：

台鐵區間車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

清大博士「台積電面試前」上吊亡

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面