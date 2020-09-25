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快對票號！台鐵「環島青旅行」抽iPad、AirPods　13位幸運兒出爐

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▲環島青旅行直播抽獎。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

▲環島青旅行直播抽獎，共13人得獎。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為吸引學生族群搭火車旅遊，今年推出「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日券，暑假期間銷售額達445萬元，今日直播抽獎，共抽出3人可得頭獎iPad、10人可得AirPods，得獎者若未於10月5日前聯繫客服人員，台鐵將於10月12日再度抽獎。

得獎者名單(票號)如下：
頭獎(iPad第7代)：
T0000064026-0730、T0000067354-9173、T0000068801-7057。

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特別獎(AirPods第2代)：
T0000059232-5005、T0000063417-5987、
T0000070553-4933、T0000063915-6813、
T0000075113-2327、T0000067108-4724、
T0000061425-7504、T0000073271-5290、
T0000073355-9539、T0000068831-0488。

▲▼環島青旅行抽獎。（圖／台鐵局提供）

▲共13組購買環島青旅行周遊券者可得大獎。（圖／台鐵局提供）

環島青旅行 TR-Summer Pass販售時間為7月15日至9月15日，只要是本國學生、外國學生，持相關證件就可到台鐵各站電腦售票窗口購買，10日周遊券票價900元。

購買周遊券者，可在有效期限內，不限次數免費爽搭各級列車，不過普悠瑪、太魯閣、郵輪列車、觀光列車、團體列車等除外，旅客只需出示周遊券，就可搭乘其他列車自由座，不限搭乘時間或次數，是環島旅行的最佳交通工具。

▲高雄市長補選前一天台鐵人潮。（圖／台鐵局提供）

▲環島青旅行周遊券銷售成績亮眼。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，今年推出周遊券，讓學生可以在難得的暑假環島旅遊，總計63天的活動，共售出4951張票券、銷售額達445萬5900元，今日舉行直播抽獎活動，共抽出3人可得頭獎iPad、10人可得AirPods。

台鐵局提醒，中獎者需於10月5日前，憑原票兌換獎品，主動聯絡客服中心人員(0800-765-888)，告知為「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日券加碼促銷活動得主，留下姓名、聯絡電話及回傳中獎車票影本至0036824@railway.gov.tw，台鐵局將通知領獎方式。

台鐵局提醒，若得獎者未在期限內主動聯繫客服中心人員，視同放棄中獎權利不予保留，剩餘空缺名額於10月12日繼續抽出。

▲▼環島青旅行抽獎。（圖／台鐵局提供）

▲環島青旅行抽獎。（圖／台鐵局提供）

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