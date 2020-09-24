台鐵便當Logo出爐！藍底白字「TR Bento」形狀藏巧思　10月首亮相

▲台鐵便當新商標出爐。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局出產的台鐵便當廣為人知，是所有搭乘火車旅客的共同回憶。台鐵局表示，將推出台鐵便當全新品牌LOGO，以藍底白字寫下「台鐵便當、TR Bento」，圖案則與便當盒一樣，都是八角形，頗具巧思。

台鐵局表示，為優化台鐵便當企業識別與服務流程，自6月29日起著手執行台鐵便當本舖研究調查暨品牌設計整合案，盼能利用全新的品牌LOGO，達到品牌視覺一致化、服務模式人本化、空間模組標準化的目的，並提升台鐵便當本舖整體品牌形象及好感度，加深旅客與消費者之正面印象。

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▲台鐵便當新商標為藍底白字。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，新LOGO是將民眾最熟悉的百年識別「工字軌」，化為台鐵便當本舖品牌發展的記憶軌跡，使用台鐵局企業標準色藍色，代表台鐵便當與台鐵的連結及鐵道文化精神的傳承。字型在線條與角度相對柔和，符合便當、飲食的軟調性，整體設計以極簡為訴求。

目前台鐵便當之中、英文商標已經於7月設計完成，已依照商標申請流程，和主管機關進行申請中。另配合「2020年台灣設計展」於10月1日於新竹市開展，新竹火車站與新竹站台鐵便當本舖正好搭上這波設計翻轉浪潮，新LOGO將於新竹設計展期間首度亮相。

▲台鐵便當新商標形狀與便當一樣。（圖／台鐵提供）



台鐵局強調，為了提供旅客安心及美味的便當，對於品質也會更加嚴格把關，以符合HACCP食品安全管制系統準則，讓民眾安心食用，也將持續採用臺灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業。

交通部長林佳龍23日表示，台鐵的品牌價值建立在台鐵便當上，這是廣被接受的，他也表示，未來台鐵便當擴大經營的同時，絕對會照顧好食安與品質，努力將這個品牌擦亮。