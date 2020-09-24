鐵安演習落幕！加強「現場蒐證＋證據保全」　防悲劇後真相成謎

▲台鐵舉行鐵安演習，加強災害應變能力。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

為加強緊急事件應變能力，交通部台鐵局進行鐵安演習，今年特別強化「現場蒐證及易流失證據保全」項目，保全行車記錄等，以還原事件發生狀況，避免事故發生後無法釐清原因改進。

今年鐵安演習自8月19日起，已分別於高雄九曲堂站、臺東康樂站、臺中二水站、新竹香山站及宜蘭二結站辦理，藉由偏鄉車站救援資源較不足之情況，增加演練困難度，透過演練發現潛在問題，驗證地方區域聯防的救災能量。

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▲▼鐵安演習落幕。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，因應運安會實施陸路重大運輸事故調查需要，今年特別強化「現場蒐證及易流失證據保全」項目，著重保全車輛行車紀錄器、各項駕駛設備及現場拍攝錄影等易流失證據，並盡可能完整還原事故發生狀況及原因，使事故現場提早進行搶修作業。

鐵安演習項目主要為「災害事故通報作業」、「緊急應變小組、前進指揮所及前進協調所成立」、「現場三層封鎖線及安全秩序」、「旅客引導疏散、公路接駁、車上處置措施」、「大量傷病患處置」、「現場蒐證及易流失證據保全」、「列車運轉整理、旅客關懷慰問及發布新聞」、「搶修演練」及「善後處理及復原」。

▲▼鐵安演習加入多種緊急狀況。（圖／台鐵提供）

今年特別加入與以往不同的元素，其中新竹香山演習特別將外部支援單位救災時以電鋸破門之情境排入演練，宜蘭二結演習亦排入事故現場旅客從高架化鐵路路段逃生疏散之橋段，高雄九曲堂演習加入鐵路地下化因地震導致地下工業管線錯移之元素。