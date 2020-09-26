守護雙春海岸　熱心企業認養保安林

▲三力食品有限公司愛莊園，認養保安林，與林務局嘉義林區管理處共同維護環境清潔及巡守通報違法、違規等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

基於愛護雙春濱海遊憩區周遭環境，認同林務局保安林經營管理公私協力理念，三力食品有限公司愛莊園，認養編號第2018號保安林，與林務局嘉義林區管理處共同維護環境清潔及巡守通報違法、違規等工作。

9月26日在台南市北門雙春濱海遊憩區，由嘉義林區管理處處長張岱與三力食品有限公司總經理黃冠力，簽訂海岸保安林環境維護認養儀式，林務局副局長廖一光、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書郭柏村、台南市觀光旅遊局局長郭貞慧、北門區區長張明寶、雙春國小校長林佑霖一同見證這場保安林經營管理公私協力盛事。雙春國小師生、台南市生態旅遊發協會及國家森林志工等約120人實地走入保安林進行環境維護，清理廢棄物，恢復海岸線宜人的景色。

據了解，編號第2018號保安林於本年4月邀請台南市北門區公所、雙春周邊社區、協會、耆老等，初步提案共有「永春」、「海汕州」、「雙春」、「北門雙春」4個名稱，本次公開場合讓更多人參與票選，票選結果「 北門雙春」獲得最多票，北門區區長張明寶表示，今後保安林有更明確的名稱，社區民眾更有感，有利激發民眾參與保安林經營管理的行動力，希望打響「北門雙春」保安林名號，歡迎更多人來遊憩，帶動在地產業與經濟發展。

張岱處長表示，保安林幅員遼闊巡護人力有限，歡迎企業、周邊社區、團體、學校參與保安林認養，協助巡守通報、環境維護，結合公私部門之力，將保安林經營管理更優化，帶給國人優質的海岸環境與保安林，使惠益能共享給社會大眾。

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