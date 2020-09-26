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測速照相機「會到處跑」！他不相信　真相曝光網笑翻：這很可以

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲這支測速照相機會到處跑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

有鑑於車輛超速不僅容易發生交通事故，也會產生噪音影響生活安寧，許多道路會設置測速照相，提醒駕駛減速慢行。有一名男網友發現，村裡新設一支特別的測速照相機，竟然會「到處移動」，照片曝光後，網友們笑翻，「這是一隻間諜測速照相機！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，好友跟他說村裡裝了新的測速照相機，最特別的是它會四處跑。原PO原本不敢置信，「我想說怎麼可能，直到他傳照片給我看...」照片中，測速照相機架設在草叢堆中，但外觀和一般看到的不太一樣，仔細看才發現，居然是用紙箱、顏料和膠帶手工製成的。

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這支用紙箱做成的測速照相機，遠遠就像真的一樣，且出現在村裡的各個道路旁，而且為了防止被搬走，還用一條鍊子跟旁邊的電線桿鍊在一起。網友們看到照片後紛紛大笑，「很靠北邊」、「本來就會四處跑了啊」、「這美術應該給100分」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲遠遠看就像真的測速照相機。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲芳苑鄉斗苑路與路平交叉口的測速照相機，1個月開出千餘張罰單。（圖／讀者提供）

▲測速照相機本尊。（示意圖／讀者提供）

也有網友表示，「有效遏止又不傷和氣」、「這個好，會有用喔，建議交通部採用」、「這很可以，有效喝遏止飆車人士造成社區危險」、「看起來很假，結果裡面擺真的」、「不知道為什麼，突然想到公視一個動物頻道，也是有栩栩如真的動物攝影機混進去拍攝」。

依《道路交通管理處罰條例》，行車速度超過最高時速者，可處1200元以上、2400元以下罰鍰，並以20公里做級距，還可加重處罰，若行車速度超過規定速限60公里以上者，屬於嚴重超速者，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

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