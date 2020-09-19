義大利麵、攝影機「夢想履歷表」　美術師帶學生探索技能、想像未來

▲高雄市右昌國中教師陳純瑩。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教書18年的高雄市右昌國中美術教師陳純瑩今（19日）獲得今年全國國中組Super教師。抱持著希望學生從小了解自己的興趣，她推動「夢想履歷表」課程，幫助學生探索自我，並及早做好生涯探索及規劃。

陳純瑩提到，因自己是五專畢業的，在讀書時期就有著規畫自己未來的習慣，因此鼓勵學生從國中時期就釐清人生方向，她設計「夢想履歷表」課程，要學生假設要準備去天龍國工作，估計一個月所需的所有花費，包括，租金、飲食、約會等，待學生估完後，竟發現有學生算到需要花14萬，一步一步讓學生了解所需，也帶領學生上網找工作，進一步了解興趣，以及未來需要的證照、專長、技能等。

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▲▼學生製作夢想履歷表。（圖／陳純瑩提供）

陳純瑩說，美術在生活中無所不在，「夢想履歷表」最終也會要求學生用「美術的概念」製作出一份不限於任何形式的履歷表，有些學生將履歷表製成攝影機、義大利麵、娃娃屋等，而課程中也不會追求繪畫及手作技巧，主要引導學生什麼是夢想？什麼是現實？帶學生看到真實的世界，看真正的職人說出的困境與熱情。

陳純瑩表示，台灣學生習慣把生涯規畫放在大學端，到了大學才逐步了解自己、規劃未來，她希望學生提早思考未來，不但學習更有動機和方向，也能提早為自己的夢想做準備。

▲學生製作夢想履歷表。（圖／陳純瑩提供）