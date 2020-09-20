女友留言「要加油❤」超暖心　他半路驚覺真相傻爆眼：直說就好啊

▲女友留下的「加油」紙條還畫了顆小愛心。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶同居後，可能會因為習慣不同，導致起床和出門的時間也不一樣，如果不想吵醒對方，留下小紙條就是又甜又貼心的方式。一名男網友日前起床後，發現女友在桌上留了「今天上班要加油」的紙條在桌上，當時他還心想著對方實在太貼心，直到騎車到半路時才發現，「摩托車沒油發不動」，是真的要加油了。

這名男網友在「爆廢公社公開版」上發文表示，「今天早上起床準備要去上班的時候，看到女友留了一張紙條在桌上」，而上頭則寫有「今天上班要加油❤」的字樣。看見紙條上的小愛心，原PO心想，兩人已經交往這麼久了，對方竟然還是這麼會撒嬌，於是他心頭一暖，便帶著滿滿的元氣出門去上班了。

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豈料原PO騎車出門後，車子在半路竟忽然熄火，「後來發現摩托車沒油發不動」，最後上班還遲到了一個多小時。這時，原PO再次想起早上的那張紙條，原來此加油非彼加油，讓他瞬間大傻眼，「要叫我摩托車加油就直說，後面畫什麼小愛心？？？」

不少網友看到貼文後全笑噴，「哈哈哈自己會錯意」、「真的要加油啦」、「只能說溝通很重要」、「自己不看清楚，要加油哦」、「真的要…加油啊」、「要是我也會中招」、「好可愛喔」、「誤會很大」、「以為還在熱戀」、「真貼心」、「沒毛病啊～是要叫你加油啊」、「哈哈說真話你當說情話了」。