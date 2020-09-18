鄰居暴力錯字攻擊！一張「沒邏輯告示」看到笑出來：慮慮是誰

▲鄰居抗議有人總把垃圾丟在他家後門。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天上班，看到這張告示……」一位男網友發文表示，看了鄰居貼的告示之後，很想幫忙撕掉重寫，只見光是開頭「各位鄰居，請部（不）要把自己的放（方）便造成我家的不便」，第一句就讓人超崩潰。看到照片，其他人都看到笑出來，「這國文應該是德文老師教的」、「至少他的再是對的，值得開心了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中直呼「今天上班，看到這張告示，真的很想把它撕掉重寫，雖然不干我的事的，但是你在寫什麼啦！」看看告示內容，撰文的人並非手寫，而是電腦打字、並把文件列印出來，還細心地把字用不同顏色標出來。

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▲貼告示的人還把每一句都用不同顏色標示。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

內容部分，則是控訴有人常常把垃圾放在他家後門，害他被環保署開單，氣得直說「各位鄰居，請部要（請不要）把自己的放便（方便）造成我家的不便。慮慮（屢屢）被環保署開單各位 鄰居你們可有負責」，最後警告如果再有人把垃圾亂丟，後果自負，強調「不 要 當 開 玩 笑」。

看到告示照片，其他網友都讀到笑噴，「這國文老師看到都要哭了吧」、「慮慮是誰啦吼」、「慮慮是誰……他為什麼被環保署開單」、「鄰居怎麼有勇氣張貼出來」、「雖然錯字一堆，但很成功引人注意，也算達成他的目的」、「你各位讓你放便你給我當隨便啊」、「基本上這張寫得很像開玩笑，怎麼讓人認真啦！」

不過，就有人猜測，「老人家唸，叫孩子打字的吧？好像我媽用語音打字的賴喔」、「故意打錯字才會有人看完全部內容」、「應該是使用語音輸入，然後直接輸出」、「會不會是外國人用翻譯軟體翻的」、「他家電腦輸入法不會選字吧」、「怎麼有鄉音的港覺（感覺）。」