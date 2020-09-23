罰男友寫1萬字悔過書！一檢查震驚「才9700字」爆氣鬧分手

▲貼文才發出短短2小時，留言數竟已飆破3000則。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

兩個人在交往過程中，難免會有吵架、鬧不合的時候，一名女網友因為與男友發生爭執，因此要求對方在10點前交出「1萬字」的悔過書。原PO等了將近3小時，男方才終於完成，豈料當她將內文丟上「字數計算」的網站後，發現對方竟少了229個字，直言根本是在「唬爛、敷衍我」，兩人最終也以分手收場。

原PO在「爆廢公社公開版」貼出與男友的對話截圖，兩人似乎因「沒有立刻回訊息」而鬧得不可開交，因此她便要求對方在10點前回傳「1萬字」的悔過書，否則就要從此分道揚鑣。男方雖然看似不願，還貼出低頭且無奈的表情貼，但仍舊按照原PO的要求完成了。

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原PO等了整整3個小時，而對方也果真傳了一長串的道歉文，希望能得到她的原諒；豈料當她將悔過書丟上「字數計算」的網站後，竟發現對方是以「標點符號」來湊字數，實際的「國字」僅有9771字，讓她直呼「你完全想唬爛、敷衍我而已啊！」

▲▼男方的悔過書字數沒有達到原PO的要求。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

面對原PO的質疑，男方也覺得對方根本只在意字數，而沒有把重點放在道歉的誠意和兩人的感情，因此怒轟「給我滾！當我白癡浪費那麼多時間！」兩人最後還是以分手收場。

由於兩人的戀情無法繼續走下去，因此原PO難過表示，對方根本是渣男，不只EQ差、沒耐心，還會惱羞成怒，「付出再多還是被傷害了！」

討拍文一出，留言數立刻飆破3000則，網友一面倒挺男方，「我們先來個掌聲恭喜男方脫離魔爪」、「是我連打字都不想打」、「妳當妳是鑲鑽的啊～還悔過書嘞。恭喜男方脫離險境了」、「他只罵那句我覺得很客氣欸」、「妳還真有臉」、「幼稚行為，恭喜男的解脫」。

▲原PO與「豬豬貼圖」的女主角貌似是同一人。（圖／Facebook／翻攝爆廢公社公開版）

本站曾報導《男友傳「豬豬」貼圖！她爆氣「逼道歉」分手 留言區被洗整排》，文中的女主角因收到男方傳的小豬貼圖當場氣炸，覺得自己被嘲諷是「母豬」，最後不但沒接受對方的解釋及道歉，還直接了當的提出分手。

此時，眼尖網友就發現，「豬豬貼圖」的女主角與此文的原PO根本是同一人，「你出頭很多欸」、「繼上次豬豬貼圖事件後，恭喜男的終於分手了」、「居然還有續集」；也有不少人認為根本是造假，「假帳？自導自演」、「不就是自己兩支手機、兩個LINE在自導自演嗎」、「這該不會是自導自演吧」。