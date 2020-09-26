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清大博士「台積電面試前」尋短！　網揭土博士殘酷現實：CP值低

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▲▼新竹東大陸橋。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲清華博士疑因求職不順，在新竹某陸橋尋短。示意圖非本文陸橋。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

一位30多歲清大化工博士，因求職不順，選擇在台積電面試前尋短，引起批踢踢鄉民熱議。有鄉民分析指出，國內就業環境其實已經被海歸洋博士佔據，在國內學成的土博士根本沒有生存空間，另外也有鄉民分享一位「法律研究所」畢業的親友求職經歷，引發共鳴。

這位林姓男子，從小到大就是學霸，去年順利取得博士學位之後，接下來一年的求職之路卻不怎麼順利，還曾因為躁症問題前往精神科就診，原本兩週後就要去台積電參加面試，卻選擇走上絕路，自行騎機車載著折疊梯前往新竹某陸橋，在清晨時結束自己的生命，等到晨運民眾發現並報警，人已經死亡多時。

▲▼新竹東大陸橋。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲清大博士尋短，引起批踢踢討論「洋土博士」的職場分別。（圖／翻攝批踢踢，下同）

這起「博士悲歌」引起批踢踢熱議，有鄉民透露「台灣一直都是歐美洋博士的天下，土博士只能一直吃土。」建議政府應該好好思考這問題。也有鄉民直言「台灣老闆會算CP值阿」，唸到博士就業路就會更窄，加上年齡的關係，如果不是找學術、科技研發等相關產業的話，求職路會比碩士還要困難。

▼鄉民透露，國內企業大多職缺都被歐美洋博士佔據，土博士其實很不吃香。

▲▼新竹東大陸橋。（圖／記者葉國吏翻攝）

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