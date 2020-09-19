黃鴻升救他一命！鬱症路人淚揭「暖男舉動」...昨小鬼入夢說9字

▲小鬼36歲猝逝，震驚演藝圈。（圖／翻攝自IG／黃鴻升）

記者曾羿翔／綜合報導



小鬼黃鴻升16日家中猝逝，目前初步死因研判是主動脈剝離。有網友18日深夜向已逝的小鬼道謝，他表示，自己曾經重度憂鬱症發作，一直跟親友求救，「鬼哥你是唯一一個回我的人，讓我心裡很感動，那次聊天之後我決定要活下去」。文內更曝光當時跟小鬼的對話，底下網友紛紛稱讚「真的是暖男」。

該名網友的發文表示，「不知道我們的關係算什麼，但是很感謝你，在我人生的低潮時，願意花時間陪我聊天，雖然短暫但事充實，鼓勵我怎麼生活，當時我還記得，我哭得很慘，重度憂鬱症發作很嚴重，一直跟身旁的親友求救，鬼哥，你是唯一一個回我的人，心理很感動」。

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▲小鬼在對話內還送出「愛心貼圖」加油打氣。（圖／翻攝自批踢踢）



據了解，小鬼將陷入憂鬱的網友從低谷中拉出，這位網友的PO文還指出，「因為你讓我知道這個世界還有很多善良的人，只是我還沒去挖掘，昨天我又夢到你，你對我說，人生不要怕，衝就對了，講完我突然醒過來，之後整晚再也沒有再睡」。

▲該網友18日深夜向已逝的小鬼道謝。（圖／翻攝自批踢踢）



文末，該網友提到，「謝謝你願在我人生最谷底時拉我起來，我也很想親自到aes潮牌店，跟你說我考上大學了，未來我會繼續記住鬼哥認真又真誠的態度，面對人生未來挑戰」。

PO文馬上引起底下網友討論，許多人感動表示，「小鬼脾氣真好」、「難怪小鬼人緣這麼好，真的暖男」、「小鬼太暖了吧」、「小鬼真的越挖越多好料，是了不起的藝人」、「人也太好了...是我的話早就封鎖了」。

▼小鬼靈堂「粉絲追悼區」曝光。（圖／記者張一中攝）

