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新加坡46歲男「走私1公斤大麻」判死刑！　當局證實：已處決

▲▼新加坡男走私1公斤大麻遭處決，遺留妻兒夢碎獅城。（圖／翻攝自Human Rights Watch）

▲奧瑪因走私超量大麻被判死刑，4月已經伏法。（圖／翻攝自Human Rights Watch）

記者王佩翊／編譯

新加坡一名46歲男子奧瑪（Omar bin Yacob Bamadhaj）因走私超過1公斤的大麻，被判死，儘管曾多次上訴以及申請總統特赦，但均遭駁回後。該名男子被證實，已於16日正式伏法，留下妻子與2名年幼的孩子。

根據MS News報導，46歲的奧瑪2018年7月12日從馬來西亞駕車，經由伍德蘭關卡（Woodlands Checkpoint）入境新加坡。駐守警員在例行檢查時，在其隨身袋子內發現3捆由鋁箔紙、保鮮膜及報紙層層包裹的包裹。

經衛生科學局（HSA）化驗後，確認內含不少於1009.1公克的大麻，遠超過新加坡《濫用毒品法》中規定的500公克死刑門檻。新加坡中央肅毒局（CNB）指出，奧瑪企圖走私的這批毒品，足以供應約144名成癮者長達一周的使用量。

在長達數年的審理過程中，奧瑪始終堅稱自己不知道包裹內的物品是毒品，更語出驚人地指控有調查人員對他「恐嚇逼供」。他聲稱，有警員威脅要打他巴掌，甚至嗆「如果不合作，就把你跟你父親一起吊死」。

然而，高等法院調查後發現，奧瑪的供詞存在嚴重矛盾，與監視器畫面及現場其他警員的證詞完全不符，因此判定其說詞不可信。法院認定他是在知情且有預謀的情況下，刻意將毒品帶入新加坡。

奧瑪在2021年10月被處以死刑定讞後，曾先後提出4次上訴及申請重新開庭，但均因缺乏新證據而遭法院駁回。他的妻子在得知丈夫面臨死刑後，曾致函新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）請求特赦，但最終未能成功挽回丈夫性命。

據了解，奧瑪在被捕前原與妻兒旅居德國，如今則因跨國運毒命喪新加坡。

 
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