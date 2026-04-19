2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

▲2名台灣男子涉嫌詐騙，在馬來西亞被捕。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞檳州警方破獲一個窩藏公寓的詐騙集團，當場逮捕11名來自多國的男女嫌犯，其中包括2名台籍男子。根據當地媒體報導，嫌犯們若被定罪，可能判處最高10年徒刑，甚至加上鞭刑與罰款。

《星洲網》等馬媒報導，檳州警方17日突襲公寓，成功破獲不法分子租來當作「呼叫中心」的詐騙據點。

11名嫌犯年齡介於21歲至56歲，並且來自多個國家，包括3名中國籍男子、2名台灣籍男子、2名越南籍男子、1名越南籍女子、1名日本籍男子，以及2名馬來西亞男子，全被延押配合調查。

檳州總警長拿督阿茲茲（Datuk Azizee Ismail）19日發布聲明指出，該詐騙集團自今年4月初開始活躍，嫌犯們冒充客服人員，利用臉書假帳號，鎖定中國、日本、台灣及越南等地民眾下手行騙。

警方也在現場沒收大量電子設備，包括11部蘋果iPhone、1台平板電腦、1台筆記型電腦及2台CPU主機等，作為犯罪證據。

當局已依據馬來西亞刑事法典第420條文「詐騙罪」展開調查。嫌犯們一旦被定罪，最高可面臨10年有期徒刑，並可能同時追加鞭刑及罰款。