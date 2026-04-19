伊朗救命錢！逾3兆被凍結資產「卡在這些國家」中國最多

▲由於遭受美國為首的多年國際制裁，伊朗有大筆海外資產被凍結。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《半島電視台》報導，伊朗分散全球多國的被凍結海外資產，共計超過1000億美元（約新台幣3.1兆元），其中又以中國的至少200億美元最多。與美國談判是否能夠成功換取資產解凍，成為德黑蘭戰後重建的最大希望。

伊朗救命錢在哪裡？

伊朗被凍結海外資產的具體金額尚不明確，但根據官方資料與多位專家估算，恐怕超過1000億美元，相當於該國GDP的1/4。

另據伊朗媒體先前報導，中國持有至少200億美元、伊拉克約60億美元、印度約70億美元、卡達約60億美元、美國約20億美元、盧森堡等歐盟國家約16億美元、日本約15億美元。

▼去年底至今年初，伊朗才因貨幣貶值爆發反政府示威。（圖／達志影像／美聯社）



現實限制多 解凍前景未知

劍橋大學伊朗政治學者法爾曼法爾馬伊（Roxane Farmanfarmaian）強調，解凍資產對伊朗而言意義重大，因為這筆龐大資金能夠用於戰後重建，升級油田、供水與電網等基礎建設，並在振興經濟的過程中，改善政府與人民的關係。

中東全球事務委員會非常駐研究員施奈德（Frederic Schneider）指出，這筆資產約為伊朗每年石油與天然氣出口收益的3倍，「這是一筆非常龐大的金額，尤其對於一個長期承受美國主導制裁的社會而言，更是如此。」不過他認為，即便美國同意解凍，是否會附加使用條件限制，目前仍不明朗。

德黑蘭已在停火談判要求至少先行解凍60億美元，作為建立互信的第一步。不過，美國前財政部長路傑克（Jacob Lew）2016年曾表示，即便所有制裁都被解除，伊朗最多也僅能動用一半左右的海外凍結資產，剩餘部分早已用於先前承諾的投資或償還貸款。