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加州奇葩詐保案！3人「穿熊熊裝」扮熊破壞豪車被識破

▲黑熊 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲加州3名男子穿著特殊服裝假扮成熊，破壞豪車詐領保險被識破。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

野生黑熊闖入車內搞破壞？這竟然是人為導演的詐保戲碼！加州保險局近期完成一項代號為「熊爪行動」（Operation Bear Claw）的專案調查，查獲三名洛杉磯居民穿上特製熊裝進入豪華汽車內部，蓄意偽造野獸攻擊的損害證據向保險公司索賠。目前這場荒謬的騙局已正式結案，涉案三名男子均遭司法機關定罪宣判。

豪華座駕驚見「抓痕」　三名洛杉磯男穿特裝親自上陣

綜合外媒報導，根據加州保險局提供的調查資料，這起離奇案件源於多起宣稱遭野生動物毀損的車輛理賠申請。涉案的三名洛杉磯居民鎖定多款高單價豪華車型，為了取信於保險公司，其中一人竟然穿戴起厚重的熊裝，模仿野生黑熊潛入車內，在內裝與座椅上留下凌亂的毀損痕跡，試圖營造野外生物入侵的假象。

監視器揭穿「偽熊」真面目　專業分析戳破詐保謊言

保險公司在受理理賠時，對監視器畫面中「黑熊」的肢體動作與受損痕跡產生疑慮，進而通報專案小組介入。經由「熊爪行動」專案組深入偵查，專家分析受損位置的施力點與監視器殘影，發現該「黑熊」的行為邏輯完全不符合生物本能，進一步搜索後更起獲了涉案用的黑熊裝，這才揭開了這起滑稽的犯罪行為。

法院完成審理正式宣判　加州政府：嚴懲保險犯罪

經法院審查相關物證與專案組提供的偵查數據，確認這三名涉案人的行為已構成嚴重的保險詐欺罪。三名洛杉磯居民日前均已被依法定罪，這場以野生動物為幌子的騙局畫下句點。加州保險局官員強調，此類精心策劃的犯罪行為最終仍難逃法律制裁，未來將持續強化科技偵查以打擊各類新興詐保手段。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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