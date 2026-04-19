機票超賣「誰先被趕下飛機」？專家揭「4類旅客」最快遭淘汰

▲航空公司超賣在業界十分常見，在美國甚至是合法行為。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

航空公司「超賣機票」現象頻傳，當乘客過多時，部分旅客可能被拒絕登機。業界人士透露，此機制用以因應臨時取消或未報到情況。在超賣情境下，航空公司通常先徵求自願讓位，若不足則依報到時間、票價等級、轉機行程及團體狀況等因素決定調整對象，其中低價票與晚報到旅客風險較高。

Yahoo！Travel的合作研究員基雷洛斯（Gabriel Kirellos）撰文指出，由於旅客臨時取消或未出現（no-show）的情況非常普遍，航空公司會透過超賣來避免座位空置。例如，許多商務旅客會臨時更改行程；若轉機延誤導致錯過航班，也可能造成座位空缺。

與其讓座位浪費，航空公司選擇超賣來填補這些不確定性，而不是全面調高票價。在美國，超賣是合法行為，並受到交通部（DOT）規範，因此仍是航空業常見做法。那麼航空公司是如何決定誰會被「趕下飛機」呢？

1、徵求自願讓位

航空公司通常會先詢問旅客是否願意自願讓出座位，換取現金、機票折抵或旅遊代金券等補償。若仍不足，他們會提高補償金額，直到有人願意為止。若仍找不到足夠自願者，就會進入「非自願拒載」，由系統強制選出乘客讓其改搭後續航班。

2、依報到時間判定

航空公司通常會依內部優先順序決定誰被優先移出航班，其中「報到時間」是一個重要因素。通常較晚報到的旅客會優先被影響。因此建議旅客盡早線上報到（通常為起飛前24小時開放），並準時抵達機場及登機門。

3、票價等級

票價高低確實會影響優先順序。購買廉價票（如基本經濟艙）的旅客，較可能在超賣時被調整；商務艙、頭等艙或高價彈性票則較受保護。部分航空公司（如達美航空）也明確將票價艙等納入優先順序考量。

4、常客會員等級

忠誠度在這種情況下也很重要。高級常客會員通常會被優先保留座位，航空公司會優先保障高價值客戶，以維持會員制度的吸引力。

5、航線與轉機狀況

若旅客有緊湊轉機或複雜行程，通常會被優先保護，因為一旦被延誤，可能引發連鎖影響，包括錯過後續航班、重新訂位成本與住宿問題。相比之下，直飛旅客較容易被重新安排。

6、團體與特殊需求

部分航空公司會優先保障家庭同行旅客、未成年單獨旅行者或有特殊需求的乘客，以避免拆散團體或造成更複雜安排。因此，單人旅客在超賣情況下，有時反而較容易被選中。

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