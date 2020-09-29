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《華郵》挺拜登入白宮：川普是美國近代最糟糕的總統

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▲▼美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

▲《華盛頓郵報》社論表態挺美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

美國首場總統辯論將在明晚登場，華盛頓郵報今天發表社論，支持民主黨總統候選人拜登入主白宮。華郵直批川普為「近代最糟糕總統」，並相信拜登有能力帶領美國面對未來4年挑戰。

美國大選倒數35天，首場總統辯論將在美東時間29日晚間9點登場。根據主辦單位，90分鐘的辯論會將聚焦在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、經濟、最高法院大法官人選、種族與暴力、候選人過去政績，及選舉道德性等議題。

趕在辯論前夕，「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天發表社論，表態力挺拜登（Joe Biden）擔任下屆美國總統，並以「近代最糟糕總統」形容尋求連任的川普。

華郵社論表示，為了將川普趕出白宮，許多選民今年甘願投票給任何一位候選人。所幸他們不須降低自己標準，就能達成此目標，因為「拜登在品格與經歷方面都格外勝任，能夠迎接這個國家未來4年將面對的艱鉅挑戰」。

華郵指出，川普所做的負面示範，突顯總統具備正派品格、同理心與對其他人類的尊重有多麼重要，這些特質拜登都具足。不只如此，過去這段競選時間也證明，拜登擁有擔任總統所需的其他能力，包含堅韌、治理經驗及良好的判斷力。

華郵舉例，拜登在競選經費及人力不足情況下，仍成功擊敗民主黨內多位明日之星，獲得黨的總統提名；參議員賀錦麗（Kamala Harris）在黨內初選期間對拜登尖銳攻擊，但拜登仍選她作副手，顯現他看重能力且不會記仇。

此外，華郵表示，2009年時任總統當選人歐巴馬（Barack Obama）與拜登就任時，美國也面臨與目前差不多慘烈的經濟情況。歐巴馬當時信任拜登能夠妥善執行復甦方案，並拯救美國汽車產業與整體經濟。

華郵說：「拜登上任若碰到第2波疫情與經濟不景氣，我們有信心他能妥善處理困境。」

在外交政策方面，華郵指出，拜登較川普政府作法有大幅度正面改變，包含承諾將重建美國聯盟關係及其全球領導地位。拜登也預計會重新加入巴黎氣候協定、撤銷川普退出世界衛生組織（WHO）的不理智決定，並在聯合盟友對抗中國不當行徑的同時，尋求與北京在雙方利益重疊領域合作。

華郵最後強調，在全球民主面臨威脅之際，美國需要的是一位會尊重公僕、維護法治、對國會憲法角色有認知、努力促進公共而非個人利益，且知道如何兼顧價值與結果的總統。

2016年大選時，華郵也曾發表社論，替當時的民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）背書。

富比世（Forbes）報導指出，過去媒體背書確實對選舉有重要影響，但近年來發現，類似背書對改變選民投票意願並無太大效果。報導表示，2016年時美國前百大報章媒體只有2家表態挺川普，為希拉蕊‧柯林頓背書的則有57家，但最後勝選的仍是川普。

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