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川普硬傷是經濟！　路透分析盟友警訊「點名台日韓」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普發動伊朗戰爭，衝擊全球經濟與能源市場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，伊朗雖在軍事方面遭受重創，卻也透過控制荷莫茲海峽，引發史上最嚴重的全球能源危機，進一步揭露了川普的最大弱點之一，那就是經濟壓力。此外，該文也逐一分析這場衝突對華府對手或盟友帶來的警訊，其中特別提到台日韓的地緣政治與經濟考量。

鐵粉選民不滿　經濟是硬傷

川普競選時承諾帶來低油價與低通膨，因此對於政策推升物價的指控與批評特別敏感。舉例來說，去年關稅戰期間，北京採取報復措施之後，其政府很快就調降了中國關稅。

隨著美國油價飆升、通膨升溫、11月期中選舉逼近，川普結束衝突的壓力與日俱增，如今正急著確保達成外交協議，防止國內承受的戰爭後果更加嚴重。事實上，他在4月8日突然從空襲轉向外交斡旋，正是因為感受到來自金融市場與「讓美國再次偉大」（MAGA）部分支持者的壓力。

公關諮詢公司「全球戰情室」（Global Situation Room）負責人、歐巴馬政府的外交政策顧問布魯恩（Brett Bruen）直言，「川普正感受到經濟壓力，而這正是他在這場自己選擇的戰爭之中的致命傷。」

▼全美多地舉行反川普示威。（圖／路透）

▲▼ 全美各地反川普示威。（圖／路透）

分析師指出，中俄或許會從中汲取教訓，那就是儘管川普在第2任期展現出對軍事力量的興趣與渴望，但只要國內經濟情勢不穩，他就會立刻尋求外交退場途徑。

川普又誤判？盟友紛不滿

報導進一步指出，正如川普在貿易戰中誤判北京反應，他在這場戰爭中似乎也誤判了伊朗可能採取的經濟反擊手段，也就是攻擊波斯灣的能源基礎設施，並且封鎖荷莫茲海峽。

美國官員就曾私下透露，川普誤以為這場戰爭會是一場有限的軍事行動，如同今年1月初逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，以及去年6月與以色列聯合空襲伊朗核設施一樣。

此外，歐洲與亞洲盟友都對無預警開戰深感震驚與不滿。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲專家波林（Gregory Poling）指出，「對盟友而言，現在敲響的警鐘是這場戰爭凸顯了（川普）政府行事反覆無常，而且不太會考慮後果。」

▼去年美軍伯克級驅逐艦希金斯號（USS Higgins）航行台海的畫面 。（圖／翻攝X）

▲▼美軍伯克級驅逐艦希金斯號（USS Higgins）航行台海 。（圖／翻攝X）

至於日本、南韓、台灣等亞洲盟友獲得的訊息則是，川普追求自己的區域目標時，可能忽視他們的地緣政治與經濟安全。分析師認為，這些政府恐因擔心川普可靠性，針對緊急事件做出調整，例如中國奪取台灣的可能性。

此外，歐洲盟友對於無故承受經濟衝擊感到不滿，也可能更擔憂川普對於持續軍援烏克蘭的承諾。波斯灣國家希望戰爭盡快結束，但若川普達成的協議，未包括波灣盟友的安全保證，這些國家也可能感到不滿。

停火未知數　經濟損失難短期修復

隨著為期2週的停火即將於4月22日到期，這位難以預測的總統，究竟是會達成一項符合戰爭目標的協議、延長停火或重啟轟炸行動，目前仍是未知數。但專家警告，即便戰爭很快結束，經濟損失恐怕仍需耗費數月甚至數年才能修復。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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