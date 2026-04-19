伊朗前領袖身亡月餘「還沒下葬」　智庫學者揭3原因：不敢冒險

▲哈米尼在2月28日美以空襲首日就遭擊殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

86歲的伊朗前任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在美以空襲第一天身亡，迄今已逾50天卻遲遲沒有舉行國葬，打破該國傳統慣例，一名智庫專家對此提出3種可能原因。

伊朗國營通訊社伊通社（IRNA）報導，該國原訂3月4日起舉行3天國葬，但因美以持續大規模轟炸而被迫擱置。目前國葬日期與下葬地點均不確定，而美伊暫時停火協議預計22日到期。

對此，華府智庫「民主保衛基金會」（Foundation for Defense of Democracies）專家塔勒布魯（Behnam Taleblu）直言，戰爭處於令人不安的休戰期間，德黑蘭根本無法舉辦如此盛大的追悼儀式，「簡單來說，政權太害怕也太虛弱，根本不敢冒險。」

▲儘管政府尚未舉行國葬，但仍有伊朗民眾自主集會悼念哈米尼。（圖／路透）



伊朗政府避免舉行國葬的原因很多，包括擔心以色列趁機空襲、引發類似今年初的全國反政府示威活動，以及迴避交代新最高領袖、哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的下落，而他自接任以來從未公開露面。

塔勒布魯指出，1989年哈米尼前任者霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的國葬為期數日，幾百萬人湧上德黑蘭街頭哀悼，如今哈米尼延遲下葬與政府中斷網路的行為，已經說明了一切，「政權害怕真相揭露的後果」。

不過，半官方的伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）報導，當局正評估將哈米尼安葬於東北部城市馬什哈德（Mashhad），這種安排兼具實際與象徵意義，因為這裡不僅是他的故鄉，距離以色列也相對遙遠，還有什葉派聖地「伊瑪目禮薩聖陵」，維安力量雄厚。