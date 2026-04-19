黑熊闖仙台市中心！躲草叢14小時才擊斃　距車站僅2公里嚇壞居民

▲日本仙台驚傳黑熊闖入市中心住宅區，潛伏14小時後遭麻醉擊斃。（示意圖／VCG）

記者閔文昱／綜合報導

日本宮城縣仙台市驚傳黑熊闖入市中心住宅區事件，一頭體長約1.5公尺的黑熊，19日清晨現身青葉區街頭，甚至躲進公寓後方草叢長達約14小時，最終在晚間遭到麻醉後擊斃。由於地點距離仙台市政府僅約600公尺，且距離仙台車站僅約2公里，引發當地居民強烈不安。

這起事件也凸顯日本近期熊隻出沒頻率上升的問題，宮城縣已緊急發布「熊出沒警報」，呼籲民眾提高警覺。

躲草叢14小時 住宅區難開槍改用麻醉

綜合日媒報導，這頭黑熊於19日上午5時20分左右，出現在仙台市青葉區木町通一帶，之後進入附近公寓用地內的草叢中躲藏。由於地處人口密集住宅區，當局一度難以實施緊急實彈獵捕，只能先設置「箱型陷阱」嘗試捕捉。

期間警方與相關單位持續監控現場，並一度封鎖周邊道路。直到傍晚約6時開始準備強制處置，最終在晚間7時30分左右，以2發麻醉槍讓黑熊失去行動能力後進行撲殺。

官方指出，該熊從清晨現身到遭處置，已在現場停留將近14小時。

目擊頻傳！1個月暴增至48件

事實上，這起事件並非個案。宮城縣指出，從17日起仙台市區就陸續傳出熊隻目擊，18日晚間更有監視器拍到黑熊在道路上行走畫面，研判與此次闖入社區的為同一隻個體。

統計顯示，宮城縣本月熊目擊通報已達48件，是過去5年平均的1.5倍，顯示熊隻活動明顯增加，也讓地方政府緊急發布全縣警報。

事件曝光後，日本網路也掀起激烈論戰。不少網友質疑過去強調與野生動物「共存」的政策，認為過度保護導致熊隻數量增加，最終反而侵入人類生活圈，「這種隨時可能攻擊人的猛獸，真的能共存嗎？」也有人擔憂處置風險，「如果麻醉沒有成功、或中途失控，在住宅區後果不堪設想」，呼籲政府建立更有效的應對機制；另有聲音指出，熊與鹿數量增加、森林食物減少，可能迫使熊進入城市覓食。