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愛荷華大學爆槍擊！「大亂鬥變槍戰」多人中彈　恐怖尖叫畫面曝

▲▼槍戰示意圖,犯罪現場,槍戰,駁火,槍擊,槍擊現場,命案現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛荷華大學校外深夜爆發大規模鬥毆後傳出槍響，造成多人中彈受傷，嫌犯目前仍在大規模搜捕中。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國中西部知名學府愛荷華大學（University of Iowa）驚傳槍擊案件！當地時間19日凌晨，校園附近的夜生活熱區突然爆發大規模鬥毆，隨後演變成激烈槍戰，導致「多人」中彈受傷，緊急送醫救治。目前嫌犯仍在逃，警方正全力追緝，並釐清犯案動機。

根據愛荷華市（Iowa City）警方說明，這起案件發生於凌晨2時前。警方最初接獲通報稱校園周邊出現「大型鬥毆」，不料員警趕抵現場時，耳邊隨即傳來陣陣槍響，情勢瞬間升級為刑事槍擊案。當局證實，已有多名傷者被送往當地醫院，但具體傷勢狀況與人數仍有待官方進一步公布。

現場一片混亂　群毆後傳槍聲

社群平台隨後也流出多段事發當下的恐怖影片。畫面顯示現場極度混亂，大批群眾在街頭拉扯扭打，甚至有男女激戰出現「過肩摔」等動作；隨著圍觀人數增加，現場突然傳出連續槍響，原本叫囂的群眾瞬間崩潰、四處逃命，驚聲尖叫響徹街頭，場面完全失控。

事件發生後，愛荷華大學校方隨即對師生發布緊急警報（Hawk Alert），要求所有人避開克林頓街（Clinton Street）一帶區域並保持警戒。目前第一線應變人員已全面進駐，封鎖現場進行採證。

校方急發警報　美國校園槍擊陰影再起

事實上，愛荷華大學並非首次籠罩在槍擊陰影下。1991年該校曾發生震驚全球的「盧剛案」，一名研究生開槍狂掃校園，造成5死1傷。近年來美國校園暴力頻傳，包括2024年布朗大學（Brown University）發生2死9傷慘案，以及2025年南卡羅來納州立大學（South Carolina State University）的致命槍擊，都讓校園安全再度成為社會議論焦點。

目前愛荷華市警方仍在持續追查涉案人員身分，並呼籲當晚在場的目擊者提供線索或影片，以協助釐清整起事件的來龍去脈。

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