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3遊客遲到15分鐘「濟州郵輪直接開走」！行李被丟下船

遲到旅客行李被搬下船，未能登船隨行。（圖／翻攝自探索星號郵輪分享區）

▲遲到旅客行李被搬下船，未能登船隨行。（圖／翻攝自探索星號郵輪分享區）

圖文／CTWANT

韓國濟州島近期發生一起郵輪「丟包」的事件，這艘行經濟州、鹿兒島與那霸的郵輪，當時在濟州島靠港時發生旅客未能準時登船的情況。船方在確認部分乘客未於規定時間返回後，未再延後出航，直接駛離港口，導致3名旅客被留在岸邊，錯失後續航程，相關行李也一併被卸下船隻。

從船上乘客拍攝的畫面可見，現場人員將遲到旅客的行李集中搬運下船，過程中有人試圖聯絡船方處理，但最終仍未能趕上登船時間。當郵輪緩緩離港時，被留下的乘客只能在碼頭目送船隻遠去，場面引發其他旅客關注。

根據《東森新聞》報導，據了解，該航程為6天5夜行程，於12日啟程，14日停靠濟州島時發生丟包事件。後續行程中，15日鹿兒島站大致正常，而16日停靠那霸時，則再度出現旅客壓線趕回的情況，有人甚至在最後時刻衝刺登船。

值得注意的是，在那霸停靠期間，雖有旅客遲到約15分鐘，船方仍短暫延後離港時間，待人員完成登船後才啟航，顯示不同港口或實際情況下，船公司對於是否等待旅客的處理方式並不一致。

旅遊作家943指出，郵輪行程對時間控管相當嚴格，一旦未能準時返回，通常須由旅客自行前往下一個停靠港口，並負擔額外交通與住宿費用。若護照由個人保管，建議隨身攜帶影本以備不時之需；若行李仍留在船上，則需透過港口代理人協助處理。郵輪旅遊屬於固定節奏行程，錯過登船時間不僅影響個人旅遊安排，也可能增加額外支出與不便，提醒旅客應特別留意集合與登船時限。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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