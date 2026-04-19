京都男童繼父曾搜「如何棄屍」！　死者鞋、包全丟在上班必經路

▲安達結希遭到繼父殺害棄屍。（圖／京都府警）



記者王佩翊／編譯

日本京都府南丹市的11歲男童命案，隨著繼父落網，案件細節持續曝光。警方解析嫌犯的手機後發現，他在男童失蹤期間，多次利用手機搜尋「棄屍的方法」相關訊息。此外，嫌犯更利用自己熟悉的上班通勤路線，分多處丟棄男童的鞋子、書包，故意想要轉移警方關注焦點。

手機搜尋歷史成鐵證：他一直在研究怎麼藏屍

根據《每日放送》報導，37歲嫌犯安達優季在被捕後表現異常冷靜，除了坦承棄屍外，更認了「多次轉移遺體」，以拖延調查時間。警方在解析其手機後發現，早在結希行蹤不明的初期，嫌犯就已經在網路上搜尋棄屍方法。

熟悉通勤路變棄屍場，店員目擊：他開車非常狂暴

根據《朝日電視台》報導，調查發現，最先被找到的死者書包與尋獲遺體前一天發現的鞋子分別被丟棄不同地點，但卻有一個共同點，那就是都在「府道453號」沿線。

這條路徑正是安達優季每天前往公司上班的日常通勤路線，他對地形也非常熟悉。沿線一間店的監視器更錄下了關鍵畫面，疑似嫌犯的身影當天開著與安達家相同的黑色轎車，以極快的速度駛入停車場買飲料。店員受訪時餘悸猶存地表示，「他開車的方式非常粗暴，印象非常深刻。」

「公廁」竟成轉運站，警方追查多次移屍動機

目前的調查顯示，安達為了防止犯行曝光，可能進行了多次「移屍」。警方懷疑他先將遺體藏在距離住家2公里外的公眾廁所周邊，隨後才轉移到7公里外的山林深處。而結希的鞋子與書包則被隨意丟棄在不同地點，顯然是為了干擾警方的搜尋方向。